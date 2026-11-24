bakanın sunumu:

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bilirkişilik Kanunu’nun 10. yılı dolayısıyla Dikmen Hakimevi’nde düzenlenen sempozyumda bilirkişilik hizmetlerine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Programa hâkim, savcı, bilirkişi, akademisyen ve meslek kuruluşları temsilcileri katıldı. Gürlek konuşmasında yapılan düzenlemelerin, eğitim faaliyetlerinin ve teknolojiye dönük projelerin yargı süreçlerine etkisini aktardı.

eğitim, seçim ve iş yükü düzenlemeleri:

Bilirkişilik alanında kurumsal altyapı oluşturulduğunu belirten Gürlek, Bilirkişilik Daire Başkanlığımız, Danışma Kurulumuz ve bölge kurullarının bilirkişilerin seçiminden denetimine kadar ortak esaslar getirdiğini söyledi. Bu çerçevede, bugüne kadar 230 bini aşkın kişiye temel eğitim verildiğini, yaklaşık 34 bine yakın bilirkişinin yenileme eğitimini tamamladığını açıkladı.

Gürlek, iş yükünün dengeli dağıtılmasının önemine değinerek aynı bilirkişilere çok sayıda dosya verilmesinin inceleme sürelerini uzattığını ve bunun önüne geçmek için bilirkişilerin üstlenebileceği dava sayısına sınır getirildiğini vurguladı. Bu adımın, listelerde yer alan diğer uzmanların da görev almasını sağlayarak sürecin hızlanmasına katkı sunduğunu belirtti.

rapor teslim sürelerine dair uygulama:

Bilirkişilerin raporları zamanında teslim etmesini sağlamak amacıyla yeni bir uygulama hayata geçirildi. Gürlek, "Elindeki raporu süresinde teslim etmeyen bilirkişiye yeni dosya verilmesini önleyen uygulamayla ortalama rapor teslim süresini 110 günden 27 güne kadar düşürdük" dedi. Bakan, bu iyileşmenin duruşma ertelemlerini azaltarak vatandaşların adalete erişimini hızlandırdığını ve hak arama sürecinde bekleme süresini kısalttığını ifade etti.

Raporların anlaşılır ve gerekçeli olması gerektiğini vurgulayan Gürlek, hâkimlerin sordukları sorunun yanıtını raporda bulabilmesi ve tarafların tespitlerin hangi inceleme ve bilgiye dayandığını görebilmesinin önemine dikkat çekti.

deprem bölgesi çalışmaları ve teknoloji projeleri:

Bakan Gürlek, deprem bölgesindeki bilirkişilerin çalışmalarına teşekkür ederek, yıkılan veya ağır hasar gören binalarda delillerin toplanması ve tespitine yönelik bir kılavuz hazırlandığını söyledi. Ortak esaslarla çalışmanın değerinin depremler sonrasında bir kez daha görüldüğünü ve saha çalışmalarının yargı mercilerinin sonraki değerlendirmeleri açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Ayrıca bakanlıkça yürütülen Bilirkişilik ve Yapay Zekâ Projesine de değinildi. Projenin, dosyanın gerektirdiği uzmanlık alanını belirlemekte ve uygun bilirkişiyi seçmede yargı mensuplarına yardımcı olacak bir uygulama geliştirmeyi hedeflediği, istinaf ve temyiz kararlarından yararlanarak örnek raporlar oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapıldığı aktarıldı. Gürlek, bu süreçlerin her aşamasında yargı mensupları ve bilirkişilerin mesleki tecrübesinden istifade edileceğini kaydetti.

Konuşmasını, işini ehliyetle yapan, kanaatini gerekçesiyle ortaya koyan ve raporunu vaktinde teslim eden bilirkişilere teşekkür ederek tamamlayan Gürlek, sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılımcılara şükranlarını sundu.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK