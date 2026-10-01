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Bektaşpınarı'ndaki orman yangını kara müdahalesiyle kontrol altına alındı

Eskişehir'de Bektaşpınarı'ndaki orman yangını, kara ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı; soğutma ve helikopter gözetimi sürüyor.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 19:16

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bektaşpınarı'ndaki orman yangını kara müdahalesiyle kontrol altına alındı

eskişehir'de orman yangını kontrol altına alındı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Bektaşpınarı Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, bölgeye sevk edilen ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

müdahale ve gözetim:

İhbar üzerine alana intikal eden itfaiye ve orman ekipleri yangına karadan müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla alevler söndürülerek kontrol altına alınırken sahada soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangın alanı çalışmalar süresince havadan bir helikopterle de izlendi.

çıkış nedeni ve yürütülen inceleme:

Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilmedi; olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Bölgedeki ekipler soğutma ve gözetim faaliyetlerini sürdürüyor, yetkililer vatandaşları doğada dikkatli olmaya çağırdı.

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Eskişehir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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