Bektaşpınarı'ndaki orman yangını kara müdahalesiyle kontrol altına alındı

eskişehir'de orman yangını kontrol altına alındı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Bektaşpınarı Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, bölgeye sevk edilen ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

müdahale ve gözetim:

İhbar üzerine alana intikal eden itfaiye ve orman ekipleri yangına karadan müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla alevler söndürülerek kontrol altına alınırken sahada soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangın alanı çalışmalar süresince havadan bir helikopterle de izlendi.

çıkış nedeni ve yürütülen inceleme:

Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilmedi; olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Bölgedeki ekipler soğutma ve gözetim faaliyetlerini sürdürüyor, yetkililer vatandaşları doğada dikkatli olmaya çağırdı.

Eskişehir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı