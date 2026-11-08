Belaruslu gelin Sason'da yöresel törenle yeni hayata başladı

Antalya'da başlayan tanışma

Antalya'da bir otelde çalışan Anastasiya ile tatil için otele gelen Hasan Çelik arasında başlayan arkadaşlık, zaman içinde aşka dönüştü. Hasan'ın memleketi Batman'ın Sason ilçesine kadar uzanan birliktelik, çiftin evlilik kararı almasıyla yeni bir boyut kazandı.

Sason'da görkemli düğün:

Hasan ile Anastasiya, ailesi ve akrabalarının katıldığı törenle Sason'da dünyaevine girdi. Çift önce resmi nikahı kıydı; ardından Müslüman olan Anastasiya için dini nikah da gerçekleştirildi. Düğün, hem Türk hem de Kürt geleneklerinin yaşatıldığı ritüellerle sürdü.

Gelenekler ve kültürel buluşma:

Tören sırasında Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekildi; gelin Anastasiya'ya takılan altın ve paraların ardından aileler hatıra fotoğrafları için bir araya geldi. Düğünün en dikkat çeken ayrıntılarından biri, Belaruslu aile üyelerinin kısa sürede halaylara uyum sağlaması ve törene coşkuyla katılması oldu.

Antalya'da başlayan ilişki, Sason'da düzenlenen bu törenle iki ailenin ve farklı kültürlerin bir araya geldiği ortak bir mutluluğa dönüştü. Anastasiya ile Hasan Çelik'in düğünü, hem yöresel törenlerin korunması hem de uluslararası bağların sıcak bir örneği olarak kayda geçti.

BELARUSLU ANASTASİYA İLE SASONLU HASAN ÇELİK, TÜRK VE KÜRT GELENEKLERİNİN YAŞATILDIĞI DÜĞÜN TÖRENİYLE DÜNYAEVİNE GİRDİ.