Belçika listesinde Abdurrahman Tanrıkulu iki ülke ticaretine katkı sağladı

Belçika’nın iş ve yatırım dünyasının önde gelen isimlerini sıralayan De Rijkste Belgen yayınında yer alan Türk iş insanı, HorecaDepot Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Tanrıkulu oldu. Yayında, Tanrıkulu’nun Belçika merkezli şirketin uluslararası büyüme adımları ve Türkiye ile Belçika arasındaki ticari ilişkileri güçlendirme çabaları ön plana çıkarıldı.

Listede yer almanın önemi:

De Rijkste Belgen’de yer almak, Tanrıkulu ve HorecaDepot’un Avrupa pazarındaki görünürlüğünü artırırken, iki ülke arasındaki yatırım ve iş birliklerinin önemine dikkat çekiyor. Yayında, Tanrıkulu’nun Türkiye’deki üretim kapasitesi ile Belçika’daki operasyonel gücü birleştirerek yeni projeler ve stratejik ortaklıklar geliştirmeye odaklandığı vurgulandı.

Türkiye–Belçika ekonomik ilişkileri ve misyonun rolü:

Haber metninde, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2025’te yaklaşık 12,1 milyar avro seviyesine ulaştığı hatırlatıldı. Türkiye’nin Belçika için Avrupa Birliği dışındaki önemli ticaret ortaklarından biri olduğu belirtilirken, tarafların ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen misyonda 194 şirket ve 428 katılımcı yer aldı.

De Rijkste Belgen’in önde gelen temsilcilerinden Ignace Meuwissen, Tanrıkulu’nun iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde bir köprü rolü üstlendiğini ifade etti. Meuwissen, Tanrıkulu tarafından kurulan iş bağlantılarının karşılıklı ticaret, yatırım ve uzun vadeli iş birliklerinin gelişimine katkı sunduğunu belirtti.

Ayrıca, Tanrıkulu’nun Mayıs 2026’da, Belçika Kraliçesi Mathilde’nin başkanlığında Türkiye’ye gerçekleştirilen Belçika Ekonomik Misyonu’nda resmi heyet arasında yer aldığı kaydedildi. Bu katılımın, iki ülke arasındaki temasları derinleştirmeye ve yeni yatırım imkânlarını değerlendirmeye hizmet ettiği vurgulandı.

HorecaDepot’un Belçika’daki varlığını Türkiye’nin üretim kapasitesi ve yatırım potansiyeliyle birleştirmeye devam ederek Avrupa ve uluslararası pazarlarda yeni iş birlikleri geliştirme hedefi haberin ana eksenini oluşturdu. Bu gelişme, şirketin bölgesel büyüme stratejisinin sürdüğünü gösteriyor.

HORECADEPOT YÖNETİM KURULU BAŞKANI ABDURRAHMAN TANRIKULU, BELÇİKA'NIN İŞ VE YATIRIM DÜNYASINDAKİ ÖNDE GELEN İSİMLERİNİ LİSTELEYEN DE RİJKSTE BELGEN'DE YER ALDI.