Belçika'da kasım ayı rekor soğuklarla geçti

Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (IRM) verileri, ülkede kasım ayının 1998'den bu yana en soğuk dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçtiğini gösteriyor. Yüksek Fens bölgesindeki Elsenborn'da gece sıcaklığı -11,9 dereceye kadar düşerek bu ay içinde ölçülen en düşük seviye oldu.

Genel veriler, hava sıcaklıklarının hafta başından beri mevsim normallerinin 7 ila 8 derece altında seyrettiğini ve özellikle gece ve sabah saatlerinde dondurucu koşulların hakim olduğunu ortaya koyuyor.

gündüz ve gece sıcaklıkları:

Sabah saatlerinde ülke genelinde sıcaklıkların -6 ila -1 derece arasında değiştiği bildiriliyor. Gün içinde ise en yüksek sıcaklıkların genelde -2 ila 1 derece civarında kalması bekleniyor. Brüksel, Gent, Mons ve Tournai'de termometrelerin sıfır derece civarında, ülkenin doğusunda ise yaklaşık -2 derece göstermesi öngörülüyor. Gece sıcaklıklarının yeniden -7 ila -3 derece aralığına gerilemesi beklenirken, bazı bölgelerde yer yer -12 derece civarı soğukların görülebileceği uyarısı yapıldı.

hafta sonu görünümü ve yıllık eğilim:

IRM, yüksek basınç etkisindeki soğuk ve güneşli havanın cuma ve cumartesi günleri boyunca süreceğini; ancak sabah saatlerinde şiddetli don olayları yaşanabileceğini belirtiyor. Pazar günü batıdan gelecek bir yağışlı sistemle birlikte sıcaklıkların 1 ila 7 derece arasında artarak soğuk havanın yerini daha ılık koşullara bırakması bekleniyor.

IRM meteoroloğu Pascal Mormal ise, ölçümlerin başladığı tarihten bu yana görülen en sıcak yaz ve sıcak geçen bir ekim ayının etkisiyle 2026 yılının ortalamada Belçika tarihinin en sıcak yılı olma yolunda ilerlediğini vurguladı. Uzmanlar, aralık ayının olağanüstü soğuk geçmemesi durumunda 2026'nın ülke tarihinde en sıcak yıl rekorunu kırabileceğini belirtiyor.

Özetle, Belçika kasımı dondurucu soğuklarla geçirirken, kısa vadede güneşli fakat soğuk hava devam ediyor; önümüzdeki pazar yağışla birlikte ülke genelinde ısınma bekleniyor.

BELÇİKA SON 28 YILIN EN SOĞUK KASIM AYINI YAŞIYOR