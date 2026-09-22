Beldağ'da toprakla su buluştu: 20 hektarda basınçlı sulama hizmete girdi

Beldağ'da basınçlı sulama tesisi hizmete girdi

Amasya’nın Beldağ köyünde yapımı tamamlanan basınçlı sulama tesisi resmi olarak hizmete açıldı. Proje, Amasya İl Özel İdaresinin 2026 yılı yatırım programı kapsamında hayata geçirildi.

projenin kapsamı:

Yatırım ile 20 hektar tarım arazisi modern sulama imkânına kavuştu. Çalışmalar kapsamında emme havuzu, sulama havuzu, devirasyon hattı ve sulama şebekesi tamamlanarak üreticilerin kullanımına sunuldu.

açılış ve beklentiler:

Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, "20 hektar tarım arazimizi suyla buluşturan bu yatırım üreticimizin emeğine ve toprağımızın bereketine doğrudan katkı sağlayacaktır. Amasya’mızın tarımsal üretimini güçlendirmek, çiftçimizin sulama imkânlarını artırmak ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla yatırımlarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Açılış programına Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek ve diğer yetkililer de katıldı. Proje, sulama erişiminin yaygınlaşması ve üreticilerin maliyet-etkin üretim yapabilmeleri açısından yerel ekonomiye katkı sağlaması bekleniyor.

AMASYA’DA BELDAĞ KÖYÜNDE YAPIMI TAMAMLANAN BASINÇLI SULAMA TESİSİ HİZMETE AÇILDI.