Dolar 49,0127 +0,02%
Euro 55,6872 +0,18%
Bist 12.014,44 -2,25%
Altın Gram 6.620,23 +0,51%
EUR/USD 1,1357 +0,09%
Brent Petrol 98,99 +2,94%
--°

Belediye başkan yardımcısı göreve döndü, dosyada tutuklu sanık kalmadı

Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Han, 9 Temmuz'daki tahliyesinin ardından geçtiğimiz pazartesi makamına döndü; dosyada tutuklu sanık kalmadı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 14:58

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Belediye başkan yardımcısı göreve döndü, dosyada tutuklu sanık kalmadı

göreve dönüş ve son durum:

Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Han, geçtiğimiz hafta pazartesi gününden itibaren belediyedeki makamında görevine geri döndü. Han, belediyedeki çalışma alanına dönmüş olmakla birlikte henüz resmi bir görevlendirme veya sorumluluk yazısı almadı.

Han hakkında yürütülen soruşturma sürecinde tutuklanmış, hazırlanan iddianamenin tamamlanmasının ardından 9 Temmuz tarihinde tahliye edilmişti. Belediye içinde yeniden çalışmaya başlaması, hem idari hem de hukuki süreç açısından dikkate değer bulunuyor.

soruşturmanın seyri ve yargılama:

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, belediyede imar ve ruhsat işlemlerine ilişkin usulsüzlük ve maddi menfaat sağlandığı iddiaları üzerine 26 Mart 2026 tarihinde düzenlenen bir operasyonla başlamıştı. Bu operasyon kapsamında bazı kamu görevlileri gözaltına alınmış ve tutuklamalar gerçekleşmişti.

İddianame sürecinin tamamlanmasının ardından, Han'ın tahliyesinin ardından tutuklu yargılanmaya devam eden üç belediye çalışanı da 28 Eylül tarihinde çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Böylelikle dosya kapsamında artık tutuklu sanık bulunmuyor; ancak yargılama süreci mahkemede devam ediyor.

Yetkililer, soruşturma kapsamındaki iddiaların ayrıntılarının yargı süreciyle birlikte netleşeceğini ve adli sürecin sonucunun beklenmesi gerektiğini vurguluyor. Belediye yönetimi ise Han'ın dönüşünü, kurum içi işleyişin sürdürülebilirliği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriyor.

ÖZGÜR HAN

ÖZGÜR HAN

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sivas'ta Nuri Demirağ havalimanının yükselişi: sekiz ayda 329 bin yolcu
images

Nilüfer kadın meclisi yeni dönemde mahalleden ülkeye dayanışma köprüleri kuracak
images

Mihaliç düğün salonu açılıyor: 27 çocuğun sevinci Karacabey'de paylaşılacak
images

Esence’de yeniden planlama: altyapı çalışmaları hızlanacak

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tuvalde başlayan yolculuk: 13 yaşında kişisel sergi açtı

Binlerce yıllık tadın mirası: Muş üzümünün hikayesi

Fatih Mahallesi'nde gerginlik silahlı kavgaya dönüştü: genç hayatını kaybetti

Batman'da Fatih Mahallesi'nde silahlı kavgada 27 yaşındaki M.Ş. yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor