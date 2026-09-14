Belediye başkanı sınıflarda: öğrencilerin ilk gün sevincine ortak oldu

Belediye başkanı sınıflarda

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın ilk gününde ilçedeki okulları ziyaret ederek öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Ziyaretler kapsamında Elmasbahçeler Mahallesi'ndeki Salih Şeremet Ortaokulu ile Demirtaşpaşa Mahallesi'ndeki Erhan Nasyalçın İlkokuluna giden Aydın, okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya geldi.

okul ziyaretleri ve buluşmalar:

Salih Şeremet Ortaokulu'ndaki ziyaretinde sınıfları gezip öğrencilerle sohbet eden Başkan Aydın, çocukların okula dönüş coşkusunu yakından izledi. Öğrencilerin sıcak karşılaması ve samimi anlar, ziyaretin ön plana çıkan anları oldu. Aydın, öğretmenlerle yürütülen çalışmalar ve okulların ihtiyaçları üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Programın ikinci durağı Erhan Nasyalçın İlkokulu'nda da benzer bir ilgiyle karşılanan Aydın, öğrencilere yeni eğitim-öğretim yılına dair başarı ve mutluluk dileklerini iletti. Sınıf ziyaretlerinde çocuklarla doğrudan iletişim kurarak onların yeni dönem beklentilerini dinledi ve moral verdi.

eğitimde destek vurgusu:

Başkan Aydın, yerel yönetim olarak imkanlar çerçevesinde eğitim faaliyetlerini desteklemeye devam ettiklerini hatırlattı ve öğrencilerin sadece akademik değil sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da gelişim göstermesinin önemine değindi. Ziyarette yaptığı konuşmada Aydın, eğitim camiasına iyi dileklerini şu sözlerle iletti:

"2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın başta öğrencilerimiz olmak üzere velilerimize, öğretmenlerimize ve okul yöneticilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Uzun bir tatilin ardından büyük bir eğitim ailesi yeniden ders başı yaptı. Çocuklarımıza başarılarla dolu güzel bir yıl diliyor, eğitim sürecinde emek verecek tüm öğretmenlerimize ve yöneticilerimize kolaylıklar temenni ediyorum. Yeni dönem eğitim camiamıza hayırlı olsun."

Ziyaretlerde Başkan Aydın, öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti ve etkinlikler hatıra fotoğraflarıyla son buldu. Gün boyu süren temaslarda hem öğrencilerin hem de eğitim çalışanlarının motivasyonunu artırmaya yönelik samimi buluşmalar öne çıktı.

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI ERKAN AYDIN, 2026-2027 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI’NIN İLK GÜNÜNDE OKUL SIRALARINDAKİ HEYECANA EŞLİK ETTİ. ELMASBAHÇELER MAHALLESİ’NDEKİ SALİH ŞEREMET ORTAOKULU İLE DEMİRTAŞPAŞA MAHALLESİ’NDEKİ ERHAN NASYALÇIN İLKOKULU’NDA ÖĞRENCİLERLE BULUŞAN BAŞKAN AYDIN, ÇOCUKLARIN SEVİNCİNİ PAYLAŞIRKEN ÖĞRETMEN VE OKUL YÖNETİCİLERİNE BAŞARILI BİR DÖNEM DİLEDİ.