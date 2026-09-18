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Belediye filosu elektriğe geçiyor: Germencik'te Togg'lar meydanda

Germencik Belediyesi, hizmet araçlarını güçlendirmek için elektrikli Togg araçlarını Ali Şanlı Meydanı'nda sergiledi; şarj istasyonları maliyeti düşürecek.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 17:47

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Belediye filosu elektriğe geçiyor: Germencik'te Togg'lar meydanda

Togg'lar meydanda:

Germencik Belediyesi'nin araç filosuna yeni katılan Togg'lar, Ali Şanlı meydanında halkın beğenisine sunuldu. Başkan Burak Zencirci tarafından belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınan araçlar, meydanda yan yana dizilerek vatandaşların yoğun ilgisini çekti; çok sayıda kişi araçları yakından inceleyip fotoğraf çekti.

şarj ve maliyet avantajı:

Elektrikli olmaları nedeniyle Togg'ların belediyenin akaryakıt giderlerinde önemli oranda azalma sağlaması hedefleniyor. Araçlar, Başkan Zencirci tarafından geçen yıl hayata geçirilen Güneş Enerjisi Santrali'nin yanında kurulan şarj istasyonlarında şarj edilecek; dolayısıyla elektrik maliyeti de olmayacak.

belediye hizmetlerine katkısı:

Başkan Burak Zencirci, yeni araçların Germencik'e ve ilçe halkına sunulan belediye hizmetlerinde kullanılacağını belirtti. Belediye yetkilileri, filo güçlendirme çalışmalarının sürdüğünü ve Togg'ların hizmet kapasitesine katkı sağlamasının amaçlandığını vurguladı.

GERMENCİK BELEDİYESİ’NİN ARAÇ FİLOSUNA KAZANDIRILAN TOGG’LAR, İLÇE MEYDANINDA SERGİLENDİ....

GERMENCİK BELEDİYESİ’NİN ARAÇ FİLOSUNA KAZANDIRILAN TOGG’LAR, İLÇE MEYDANINDA SERGİLENDİ. ARAÇLARIN MEYDANDA YAN YANA DİZİLMESİ VATANDAŞLARIN DA İLGİSİNİ ÇEKTİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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