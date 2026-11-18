gerekçeli kararın kapsamı ve yöntemleri:

Rüşvet verilerek ihalelerin organize edildiği iddiasına ilişkin davada, iş insanı Aziz İhsan Aktaş ve aralarında bazı belediye başkanlarının da bulunduğu toplam 200 sanık hakkındaki dosyada mahkeme, 2 bin 130 sayfalık gerekçeli kararını açıkladı. 24 Ağustos 2026 tarihinde karara bağlanan dava kapsamında, sanıkların ve avukatların duruşmalardaki savunmaları ile gizli tanık ve tanık beyanları gerekçeli kararda yer aldı.

iddiaların niteliği ve dosyada yer alan bulgular:

Gerekçeli kararda toplam 63 ayrı eylem anlatıldı. Mahkeme, delil değerlendirmesinde duruşma kayıtları, tanık ifadeleri ve savunmaları dikkate aldı; bazı bölümlerde gizli tanık beyanları önemli yer tuttu. Dosyada, sanıkların örgüt kurma ve örgüt üyeliği suçlamalarıyla ilgili ayrı ayrı değerlendirmeleri de içeriyor.

beraate ilişkin gerekçeler ve örgüt suçlamaları:

Karar metninde, Aziz İhsan Aktaş ve Baki Nugay hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçundan kamu davası açıldığı; ancak atılı suçu işlediklerinin sabit olmaması nedeniyle her iki sanığın da ayrı ayrı beraatine karar verildiği kaydedildi. Ayrıca, bazı sanıklar hakkında örgüt üyeliği suçundan da beraat kararı verildiği belirtildi.

sanıklara verilen cezalar ve görevden uzaklaştırmalar:

Gerekçeli kararda ayrıca mahkûmiyet hükümleri de yer aldı. Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında mahkeme, “ihaleye fesat karıştırma”, “2 kez rüşvet” ve “aklama” suçlarından toplam 23 yıl 3 ay 7 gün hapis cezasına hükmetti.

Görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında ise “rüşvet” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi; Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise aynı suçtan beraat etti.

Görevinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile eşi Celal Tekin hakkında gerekçeli kararda “rüşvet” suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar hakkında ise “rüşvet” suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası kaydedildi.

sonuç ve hukuki süreç:

Gerekçeli karar, mahkemenin delil ve savunma değerlendirmesini ayrıntılı biçimde ortaya koyuyor; bazı ağır suçlamalarda beraatler, bazı sanıklara ise uzun hapis cezaları verildi. Kararın tebliğiyle birlikte tarafların itiraz ve temyiz yollarına başvurup başvurmayacakları, bir sonraki aşamada yargı sürecinin yönünü belirleyecek.

Aziz İhsan Aktaş ve bir kısım belediye başkanlarının yargılandığı davada gerekçeli karar açıklandı