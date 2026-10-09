belediye meclisinde tahtada anlatılan aritmetik değişiklikleri

serdivan belediyesinde aritmetik dersleri:

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde son dönemdeki istifa ve parti değişiklikleri belediye meclisinin dengesini değiştirdi. Yeni Parti üye sayısı 10'dan 9'a inerken, AK Parti grubuna katılanlarla birlikte parti sayısı 16'ya yükseldi. Belediye Başkanı Osman Çelik, kalemi alıp tahtaya geçerek yaşanan süreci, "Dersimiz matematik" sözleriyle özetledi.

istifa süreci ve yedek üye kararı:

Değişimin başlangıcı, Nilgün Aslı Erişir'in 25 Eylül 2026 tarihli dilekçesiyle belediye meclis üyeliğinden istifa etmesiyle oldu. Erişir, aynı zamanda Yeni Parti Serdivan İlçe Başkanlığına seçilmişti ve parti tüzüğüne göre meclis üyeliğinden ayrılmak zorunda kaldı. Boşalan üyeliğin CHP yedek listesinden tamamlanamaması üzerine, ilgili seçim kurullarından alınan görüş doğrultusunda Cumhur İttifakı yedek meclis üyesi Yunus Saltık meclise dahil edildi.

Başkan Çelik, sürecin uygulanışını eleştirerek, "Siyasi Partiler Kanunu’na göre hangi partiden istifa ediliyorsa o partiden yedeği gelir... Bunlarda istifa edildiği için CHP’den bir meclis üyesinin geleceğini düşündüler ama bu böyle olmadı" ifadelerini kullandı ve muhalefetin hamlesini "siyasi acemilik" olarak nitelendirdi.

komisyonlardaki yeni denge ve siyasi sonuçları:

Meclisteki değişim yalnızca sandalye sayısını etkilemedi; ihtisas komisyonlarındaki dağılım da yeniden şekillendi. Daha önce komisyonlarda dağılımın 2 AK Parti, 1 MHP, 2 CHP şeklinde olduğunu söyleyen Çelik, yeni aritmetiğin 3 AK Parti, 1 MHP, 1 CHP olarak tamamlandığını belirtti. Bu gelişme, Çelik’in vurgusuyla "Onların bu hatası AK Parti ve Cumhur İttifakı’na yaradı. Biz Cumhur İttifakı olarak 4 kişiyle komisyonlarda temsil ediliyoruz, onlar 1’e düştüler" değerlendirmesine yol açtı.

Çelik ayrıca 2024 yerel seçimlerinde seçilmiş yedek CHP meclis üyelerinin bazı ilçelerde topluca istifa ederek Yeni Parti’ye geçtikleri iddiasını dile getirdi; bunun sonucunda birçok ilçede CHP yedek listesinin boşaldığını söyledi. "Baktığımızda hiç yedekleri kalmamış... bu aslında siyasi bir acemilik oldu" dedi ve durumu CHP genel başkanı Özgür Özel'in bilip bilmediğine ilişkin soru işareti bıraktı.

Yerel meclis aritmetiğindeki bu tür değişiklikler, komisyonda karar alma süreçlerini doğrudan etkilediği için belediye gündeminde ve hizmet planlamasında belirleyici rol oynuyor. Serdivan örneğinde istifa, yedek listesinin durumuna bağlı mekanizma ve seçim kurulu kararları birlikte işlemiş; ortaya çıkan yeni dağılım ise muhalefetin temsil kabiliyetini sınırlandırırken, Cumhur İttifakı'nın komisyonlardaki ağırlığını artırdı.

Başkan Çelik’in tahtada yaptığı hesabı ve değerlendirmeleri, meclis içi dengelerin hukuki çerçeve ile birleşerek nasıl hızla değişebileceğini gösterdi. Önümüzdeki oturumlarda komisyon atamaları ve Meclis gündemindeki maddelerin nasıl etkileneceği, bu yeni dağılıma göre takip edilecek.

SERDİVAN BELEDİYE BAŞKANI OSMAN ÇELİK, KALEMİ ELİNE ALIP TAHTAYA GEÇEREK YAŞANAN SÜRECİ “DERSİMİZ MATEMATİK” SÖZLERİYLE ANLATTI VE MUHALEFETİN YAPTIĞI HATAYI “SİYASİ ACEMİLİK” OLARAK NİTELENDİRDİ.