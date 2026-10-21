Belediye personelinin yangın müdahale hazırlığı uygulamalı tatbikatla artırıldı

Bartın'da eğitimin kapsamı:

Bartın itfaiye ekipleri tarafından düzenlenen eğitimde, Bartın Belediyesi personeline yangınlara müdahale yöntemleri ve söndürme ekipmanlarının doğru kullanımı anlatıldı. Teorik anlatımın ardından gerçekleştirilen uygulamalı aşamada katılımcılar ekipmanları pratikte denedi ve olası senaryolara yönelik müdahale adımlarını uyguladı.

Uygulamalı tatbikat ve ekip çalışması:

Gerçekleştirilen uygulamalı tatbikat kapsamında personel, yakılan kontrollü bir ateşi söndürme pratiği yaptı. Tatbikat, ekip içi koordinasyon, hızlı karar verme ve güvenli söndürme tekniklerinin yerinde uygulanmasını sağlayacak şekilde kurgulandı. İtfaiye ekipleri, müdahalelerde dikkat edilmesi gereken güvenlik noktalarını yakından izleyip yönlendirdi.

Katılım, amaç ve beklenen etkiler:

Eğitime 60 personel katıldı; hedef, belediye personelinin acil durumlarda doğru müdahale bilgisi ve farkındalığını artırmaktı. Bu tür eğitimlerin düzenli olarak tekrarlanmasının, iş yerlerinde ve kamusal alanlarda olası yangınların etkisini azaltmada önemli olduğu vurgulandı. Belediye ve itfaiye iş birliğinin güçlendirilmesi, erken müdahale kabiliyetini yükselterek riskleri minimize ediyor.

Yetkililer, benzer uygulamaların devam edeceğini belirterek personelin eğitimin ardından pratik becerilerinin arttığını ve acil durum yönetimine ilişkin güvenlerinin güçlendiğini aktardı.

60 BELEDİYE PERSONELİNE YANGIN SÖNDÜRME EĞİTİMİ