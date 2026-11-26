Belediye, Gazi Konut iş birliğiyle eczacı ve memur üyelerine öncelik tanıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentte konut sahibi olmayı kolaylaştırma hedefiyle yürüttüğü çalışmalara iki yeni protokol ekledi. Belediye iştiraki Gazi Konut İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. aracılığıyla TEB 8. Bölge Gaziantep Eczacı Odası ile Memur‑Sen Gaziantep arasında ayrı ayrı yapılan anlaşmalar, odası ve konfederasyon üyelerine Kuzeyşehir ve Güneyşehir projelerinde aynı ödeme şartlarıyla konut alma imkânı tanıyor.

Protokol kapsamı ve projelerin özellikleri:

Protokoller, Şehitkamil ilçesi Karacaören Mahallesi'ndeki Kuzeyşehir ve Şahinbey ilçesi Burçkarakuyu Mahallesi'nde hayata geçirilen Güneyşehir projelerini kapsıyor. Projelerde 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri sunuluyor. Satış koşullarına göre 2+1 daireler 540 bin TL peşinat ve aylık 20 bin TL taksit; 3+1 daireler ise 690 bin TL peşinat ve aylık 30 bin TL taksit ile satışa çıkarılacak. Konutların teslim süresi 24 ay olarak planlanıyor.

Belediye başkanının değerlendirmesi ve meslek kuruluşlarının tepkisi:

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, eczacıların toplum sağlığındaki rolüne vurgu yaparak genç eczacıların talebi üzerine bu iş birliğinin şekillendiğini belirtti. Başkan Şahin, Gazi Konut'un maliyetleri düşürme kabiliyeti sayesinde genç meslek sahiplerinin ev sahibi olma şansının arttığını ifade etti ve bu süreci yeni bir dönemin başlangıcı olarak niteledi.

TEB 8. Bölge Gaziantep Eczacı Odası Başkanı Ecz. Abdullah Cem Mercan ise Gazi Konut projelerinin şehre katma değer sağladığını, meslek örgütleriyle sürdürülen diyalogdan memnun olduklarını söyledi. Memur‑Sen Gaziantep İl Başkanı Müslüm Göral uygulamayı Türkiye’ye örnek bir model olarak tanımladı ve protokole destek verdi.

Hedef kitle ve yönetsel yaklaşım:

Gazi Konut Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hazın açıklamasına göre hedef, dar ve orta gelirli vatandaşları konut sahibi yapmak. Yönetim, maliyetleri olabildiğince düşürürken kaliteyi koruma taahhüdünü yineliyor ve uygulamanın çekilişsiz, kurasız şekilde ilerlediğini vurguluyor.

Başkan Şahin, kamu çalışanlarının huzuru ve ailelerinin geleceğe dair kaygılarının azaltılmasının önemine dikkat çekti. Kamu çalışanlarının sınavla ve hizmetle elde ettikleri konumun kutsallığını anlatarak yöneticilik sorumluluğuna işaret etti ve birlik mesajı verdi.

Satış takvimi ve işlem süreci:

Her iki protokol kapsamındaki konut satışları 1 Aralık 2026 tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve 31 Aralık 2026 tarihinde saat 17.00'de sona erecek. Peşinat ödemeleri ve sözleşme işlemleri bu tarihler arasında gerçekleştirilecek.

Yeni protokoller, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin planlı konut üretimi ve sosyal politika hedefleri çerçevesinde, meslek örgütleri ve kamu çalışanlarına yönelik somut bir adım olarak öne çıkıyor. Uygulama, belirtilen koşullar çerçevesinde hedef kitle için erişilebilir konut alternatifi sunmayı amaçlıyor.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENTTE KONUT SAHİBİ OLMAYI KOLAYLAŞTIRMAK AMACIYLA YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA ECZACILAR VE KAMU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK İKİ AYRI İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜNE İMZA ATTI.