Belediyenin uygun fiyatlı et satış noktaları aile bütçelerine nefes aldırdı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Haydi Sofraya et satış noktaları, kentte yaşayanlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Çınarlı Haydi Sofraya noktası ile Düztepe Çamlık Parkı’nda açılan satış alanlarında, tam otomasyonlu modern et işleme tesisinde hazırlanan paketli ürünler ekonomik fiyatlarla tüketiciye sunuluyor.

Tesis ve ürün özellikleri:

Ekmek Fabrikası ve Aşevi bünyesindeki tesiste hijyen ve gıda güvenliği standartlarına uygun üretim yapılıyor. Ürünler gram gram ve vakumlu paketlerle satışa sunuluyor; öne çıkan fiyatlar arasında dana kıyma 670 TL, dana kuşbaşı 750 TL ve kasap sucuk 700 TL bulunuyor.

Vatandaş memnuniyeti ve sosyal etki:

Saha ziyaretleri ve satış noktasından alışveriş yapan Gaziantepliler projenin aile bütçelerine katkısını vurguluyor. Hüseyin Ademci, "Belediyemize teşekkür ederiz. Halkımızın bir bölümü kasaba gidip yanaşamıyor, istediği eti alamıyordu ama burada gelip görerek alabiliyor. Bu çok güzel bir şey. Geçen gün gelip gezmiştim, bugün de arkadaşımı görmesi için getirdim. Etler tesiste hazırlanıp gram gram, kilo kilo vakumlanmış şekilde gönderiliyor. Vatandaş, buraya gelip 1-2 kilo etini rahatça alıp gidiyor. Bu halkımıza sunulan güzel bir hizmettir" diyerek uygulamanın önemine işaret etti.

Yıllar önce kasaplık yaptığını söyleyen Hayati Yıldırım, "Ben de yıllar önce kasaptım, şimdi bıraktım. Piyasada fiyatlar çok yüksek. Burada piyasaya göre daha ucuz. Aile ekonomisine de ciddi katkısı oluyor. Uygulamayı çok iyi gördüm ve çok sevindim, halk arasında da büyük memnuniyet var" ifadelerini kullandı.

Hijyen ve paketlemeye dikkat çeken Hasan Oğuzcan ise, "Başkanımız Fatma Şahin’e ve Büyükşehir Belediyemize bu güzel proje için çok teşekkür ederiz. Diğer kasaplarla kıyaslandığında fiyatlar şu an için gayet makul. Ayrıca hijyen açısından da çok önemli bir hizmet. Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu etler son derece temiz, hijyenik ve gayet güzel poşetlenmiş şekilde vatandaşlara ulaştırılıyor" dedi.

Daha önce satış noktasından alışveriş yaptığını belirten Mahmut Safioğlu da aldığı etlerin kalite ve lezzetinden memnun olduğunu, bu nedenle yeniden tercih ettiğini ve sunulan hizmet için teşekkür ettiğini ifade etti.

Proje, Belediye Başkanı Fatma Şahin’in müjdesiyle hizmete alınmış olup, Çınarlı ve Düztepe Çamlık Parkı’ndaki satış noktaları aracılığıyla vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN VATANDAŞLARIN TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNE EKONOMİK VE SAĞLIKLI KOŞULLARDA ERİŞİMİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA HİZMETE AÇILAN "HAYDİ SOFRAYA" ET SATIŞ NOKTALARI, GAZİANTEPLİLERDEN YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR. UYGUN FİYATLI VE HİJYENİK ÜRÜNLERDEN MEMNUN KALAN VATANDAŞLAR, PROJENİN AİLE BÜTÇELERİNE ÖNEMLİ KATKI SAĞLADIĞINI BELİRTTİ.