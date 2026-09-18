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Belek'te hazırlık turnuvasının galibi Türk Telekom

Gloria Cup Basketball 2026 Antalya Belek'te sona erdi; Türk Telekom şampiyon oldu, turnuvada 21 resmi maç oynandı ve takım 20 bin Euro ödül aldı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 14:53

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Belek'te hazırlık turnuvasının galibi Türk Telekom

gloria cup 2026 sonuçları:

Gloria Cup Basketball 2026 Summer Games, Antalya Belek'teki Gloria Sports Arena'da tamamlandı. Turnuva sonunda Türk Telekom şampiyonluğa ulaşırken, ekip 20 bin Euro para ödülünü almaya hak kazandı.

turnuva düzeni ve katılımcılar:

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında düzenlenen organizasyonda toplam 21 resmi maç oynandı. Turnuvaya Türkiye'den 9, Rusya'dan 2, Romanya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden birer takım katıldı. Sahaya çıkan takımlar arasında Aliağa Petkim, A. Efes, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş, Çayırova Belediyespor, Galatasaray, Tofaş, Türk Telekom, Denizli Basket, CSKA Moscow, Lokomotiv Kuban, U-BT Cluj-Napoca ve Dubai Basketball yer aldı.

organizasyonun değerlendirilmesi:

Gloria Sports Arena CEO'su ve Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elif Özdemir Şankaya, turnuvanın tamamlanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, "Birbirinden değerli takımları ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Farklı ülkelerden sporcuları ve teknik ekipleri Antalya’da bir araya getiren bu organizasyonun, takımlara yeni sezon öncesinde güçlü bir hazırlık ortamı sunmasının yanı sıra, Antalya’nın uluslararası spor turizmindeki konumuna da önemli katkı sağladığına inanıyoruz. Sahada ortaya konan mücadele ve rekabet, turnuva boyunca hepimize büyük bir heyecan yaşattı. Turnuvaya katılan tüm takımları tebrik ediyor, yeni sezonda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Turnuva, takımlar için hazırlık sürecine katkı sağlamanın yanı sıra bölgenin spor turizmi profilini güçlendirmeye devam etti. Organizasyon boyunca sergilenen rekabet ve performanslar, yeni sezon beklentileri açısından dikkat çekici veriler sundu.

GLORİA SPORTS ARENA CEO&#039;SU VE ÖZALTIN HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI ELİF ÖZDEMİR...

GLORİA SPORTS ARENA CEO'SU VE ÖZALTIN HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI ELİF ÖZDEMİR ŞANKAYA

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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