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Belek’te küresel pedal: 44 ülke, 963 sporcu ve COP31 için fidan bağışı

UCI Gran Fondo World Series Antalya 2026, 5-8 Kasım'da Belek'te düzenlendi; 44 ülkeden 963 sporcu yarıştı, COP31 için her sporcu adına fidan bağışlandı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 13:29

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Belek’te küresel pedal: 44 ülke, 963 sporcu ve COP31 için fidan bağışı

UCI Gran Fondo World Series Antalya 2026 etkinliği:

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak tarafından verilen startla başlayan UCI Gran Fondo World Series Antalya 2026, 5-8 Kasım tarihlerinde The Land of Legends merkezli organizasyonla Belek’te gerçekleştirildi. Etkinlik, uluslararası bisiklet camiasını buluştururken hem rekabet hem de sürdürülebilirlik gündemleri öne çıktı.

Organizasyona 44 ülkeden 963 sporcu katıldı. Start törenine; Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Başkan Yardımcısı Fikret Hayali, Asbaşkan Metin Cengiz ve federasyon yönetim kurulu üyeleri ile çeşitli kamu kurum temsilcileri ve davetliler katıldı.

Yarış programı ve parkurlar:

Etkinlikte iki ayrı yarış günü düzenlendi. Cuma günü yapılan Zamana Karşı (Time Trial) etaplarında sporcular yaklaşık 20 kilometrelik parkurda bireysel performanslarını sergiledi. Bugünkü Gran Fondo yarışlarında ise sporcular yaş kategorilerine göre uzun ve kısa parkur seçeneklerinde mücadele etti.

Organizasyon, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yer alıyor; sporcular burada elde edecekleri sonuçlarla UCI Gran Fondo Dünya Şampiyonası ve UEC Gran Fondo Avrupa Şampiyonası katılım hakkı için yarıştı.

COP31 farkındalığı ve çevresel uygulamalar:

Organizasyon kapsamında COP31 gündemine dikkat çekmek amacıyla bir bisikletli farkındalık sürüşü düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile bürokratlar, federasyon temsilcileri ve davetliler, uzun parkur sporcularının startının ardından kısa parkur sporcularıyla birlikte kontrollü bir sürüş gerçekleştirdi. Bu etkinlikle, bisikletin sürdürülebilir ulaşım ve çevre bilincindeki yeri vurgulandı.

Ayrıca organizasyon, çevresel sürdürülebilirlik adına anlamlı bir adım attı: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Geleceğe Nefes" projesi kapsamında yarışa katılan her sporcu adına bir fidan bağışlandı. "Every Rider Plants a Tree" yaklaşımı, uluslararası spor etkinliklerinin çevresel farkındalık oluşturmadaki rolünü somutlaştırdı.

Festival atmosferi ve bölgesel etkiler:

The Land of Legends’ta dört gün boyunca süren Expo etkinlikleri; çocuklara yönelik denge bisikleti yarışları, katlanır bisiklet yarışı, yavaş gitme yarışı ve çeşitli sahne etkinlikleriyle izlendi. Etkinlik, sporcuların yanı sıra ailelerin ve Belek'te konaklayan yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekti.

Belek, daha önce golf ve triatlon gibi uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmıştı; bu kez dünya çapında bir Gran Fondo etkinliğiyle kasım ayında bölgedeki spor turizmi hareketliliğini artırdı. Organizasyon, hem sportif rekabetin hem de çevresel sorumluluğun öne çıktığı bir platform olarak kayda geçti.

UCI GRAN FONDO WORLD SERİES ANTALYA 2026&#039;DA 44 ÜLKEDEN 963 SPORCU PEDAL ÇEVİRDİ

UCI GRAN FONDO WORLD SERİES ANTALYA 2026'DA 44 ÜLKEDEN 963 SPORCU PEDAL ÇEVİRDİ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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