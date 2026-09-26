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Belen Yenimahalle'de baba yadigarı asker kınası duygulandırdı

Karadeniz Ereğli'nin Belen Yenimahalle'sinde düzenlenen kına töreninde Beytullah Yener dualarla uğurlandı; aile geleneği korunarak duygusal anlar yaşandı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 15:44

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Belen Yenimahalle'de baba yadigarı asker kınası duygulandırdı

Belen Yenimahalle'de aile geleneği ev önünde sürdürüldü

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Belen Yenimahalle'de, Barış ve Emine Yener çiftinin oğlu Beytullah Yener için evlerinin önünde kına töreni düzenlendi. Tören kapsamında Kur'an-ı Kerim dinletisi yapılarak, genç için dualar edildi ve yakınlarının katılımıyla gelenek yaşatıldı.

kına töreninin detayları:

Yakınlarının hazır bulunduğu programda, Beytullah Yener’in ellerine kına yakıldı ve aile fertleri ile komşular duygu dolu anlar yaşadı. Tören boyunca okunan dualar ve Kur'an-ı Kerim dinletisi, uğurlamanın ritüel boyutunu öne çıkardı. Törenin ardından Beytullah Yener, vatani görevini yapmak üzere Isparta Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na uğurlandı.

aile geleneğinin önemi:

Babası Barış Yener, günümüzde asker uğurlamalarının genellikle eğlence ve müzik ağırlıklı olduğunu belirterek, kendilerinin ailelerinden kalan geleneği sürdürmek istediklerini vurguladı. Yener, "Şimdiki gençler askere giderken daha çok eğlenceli, çalgılı ve müzikli törenler düzenliyor. Biz ise aile geleneğimiz olan asker kınasını yaşatmak istedik. Bu bizim için bir aile geleneği ve mirası. Oğlumuza da kına yakarak bu geleneği devam ettirmek istedik" sözleriyle geleneğin anlamını aktardı.

Program, aile ve yakınlarının dualarıyla son buldu; aile, oğullarını hem dualarla hem de geleneksel ritüellerle uğurlayarak nesilden nesile geçen uygulamayı yaşatmaya devam etti.

ASKER KINA

ASKER KINA

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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