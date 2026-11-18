erken saatlerden akşama kadar süren rutin:

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Belenbaşı Mahallesinde zeytin hasadı devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde ev işlerini tamamlayan köylüler, sepet ve sergilerini alıp engebeli zeytinliklere doğru yola çıkıyor. Gün boyu süren çalışmada hem aile ekonomisine katkı sağlanıyor hem de bölgedeki imece geleneği yaşatılıyor.

Kırsal alanda yürütülen hasatta farklı yöntemler bir arada kullanılıyor. Bazı işçiler sırık ve elle dalları silkerek meyveyi toplarken, bazıları mekanik cihazlarla daha hızlı hasat yapıyor; toplanan zeytinler yapraklarından ayrılarak kasalara ve çuvallara yerleştiriliyor. Çalışma, akşam saatlerine kadar dayanıyor ve komşular birbirine yardım ederek temposunu koruyor.

kadın emeği ve toplumsal boyut:

Hasatta öne çıkan unsur, kadınların aktif katılımı. Sabahın erken saatlerinde tarlaya giden kadınlar, ağır fiziksel çalışmaya rağmen zeytinlere özen gösteriyor; bu süreç hem geçim kaynağı hem de sofra kültürü açısından değer taşıyor. Üreticiler, zorlu koşullara rağmen emeğin karşılığını görmekten memnun olduklarını söylüyor.

Bu pratik aynı zamanda köy yaşamında dayanışmayı pekiştiriyor: paylaşılan görevler ve birlikte çalışma, hasadın verimliliğini artırırken sosyal bağları da güçlendiriyor.

ürünün yolculuğu:

Belenbaşı'nda toplanan zeytinlerin bir kısmı evlerde sofralık zeytin olarak ayrılıyor, büyük bölümü ise zeytinyağı üretimi için bölgedeki fabrikalara gönderiliyor. Bu dağılım, köy ekonomisinin hem aile içi tüketim hem de ticari gelir dengesini oluşturuyor.

Hasat döneminin yoğun günlerinde Belenbaşı üreticileri, geleneksel yöntemlerle modern uygulamaları harmanlayarak sezonu tamamlamaya çalışıyor; sonuçta elde edilen ürün hem yerel sofralara hem de sektöre katkı sağlıyor.

İZMİR'İN BUCA İLÇESİNE BAĞLI BELENBAŞI KÖYÜNDE ZEYTİN HASADI DEVAM EDİYOR.