Belen'de 98 yaşındaki Şemsi teyzenin ev yolu parke ile yenilendi

Ulaşım sorunu yerinde müdahaleyle giderildi

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Belen ilçesinde yaşayan 98 yaşındaki Şemsi Saydam için yürüttüğü çalışma ile evine çıkan yol sorununu çözdü. Müftüler Mahallesi'ndeki evinden caddeye kadar uzanan bozuk zemin, başta yaşlı sakin olmak üzere mahalle halkı için ulaşımda güçlük yaratıyordu.

çalışmanın kapsamı:

HBB Yerinde Çözüm ekipleri gelen talep doğrultusunda bölgeye intikal etti ve Saydam’ın evinden caddeye kadar uzanan yaklaşık 100 metrelik yolu parke taşıyla döşedi. Yapılan çalışma, yolu daha düzenli, güvenli ve kullanışlı hâle getirdi; aynı zamanda mahalle içi ulaşımda yaşanan aksaklıkların da önüne geçildi.

mahalle sakinlerinden teşekkür:

Şemsi Saydam ve mahalle sakinleri, sorunlarına hızlı şekilde çözüm üreten HBB Başkanı Mehmet Öntürk ve ekiplerine teşekkür etti. Çalışma, yaşlı bir vatandaşın günlük yaşamını kolaylaştırmaya yönelik somut bir müdahale örneği olarak kayda geçti.

Yapılan düzenleme, hem yaya güvenliğini artırdı hem de mahalle ulaşımını konforlu hale getirerek benzer talepler için belediyenin yerinde müdahale yaklaşımının sonuçlarını gösterdi.

BELEN’DE 98 YAŞINDAKİ ŞEMSİ SAYDAM’IN EVİNE ULAŞIMI SAĞLAYAN YAKLAŞIK 100 METRELİK YOL, HBB EKİPLERİNCE PARKE TAŞIYLA YENİLENDİ.