Belen'de konteynerler yangında kullanılamaz hale geldi

Belen'de konteyner yangını
Hatay'ın Belen ilçesi Atik Mahallesi'nde bölgedeki konteynerlerde meydana gelen yangın alarmı üzerine itfaiye ve ilgili ekipler sevk edildi. Alevlerin kısa sürede yayıldığı bildirildi.
yangına müdahale:
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yapılan müdahale sonucu can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
bilanço ve güvenlik önlemleri:
Yangın nedeniyle konteynerler yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay sonrası bölgeye ilişkin gerekli emniyet tedbirleri alınarak güvenlik sağlandı.
BELEN’DE BİR KONTEYNERDE ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE CAN KAYBI VE YARALANMA YAŞANMADAN KONTROL ALTINA ALINDI.
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