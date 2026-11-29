belgeselin odağı:

Bulgaristan’da 1984-1989 yılları arasında uygulanan zorla isim değiştirme ve asimilasyon politikalarının yol açtığı insan hakları ihlallerini odağına alan "Belene Toplama Kampı’nın Son Tutsakları" belgeseli, Bursa’da izleyiciyle buluştu. Film, dönemin karanlık sayfalarına ışık tutmayı ve söz konusu sürecin mağdurlarının sesini görünür kılmayı amaçlıyor.

yapım ve tanıklıklar:

Yeni Bulgar Üniversitesi (NBU) ile BAHAD Derneği iş birliğiyle hazırlanan belgeselin yapımcılığını Prof. Lyudmil Hristov üstlendi. Yönetmenliğini Dimitır Kotsev, senaryosunu ise Hristo Hristov kaleme aldı. Filmde, 1984-1987 yılları arasında herhangi bir yargılama yapılmaksızın Belene Toplama Kampı’na kapatılan ve bugün hayatta olan BAHAD üyelerinden 30 kişinin tanıklıkları yer alıyor. Etkinlikte ayrıca Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi eski Genel Başkan Yardımcısı Ahmed Ahmedov de hazır bulundu.

tutuklamalar ve kişisel tanıklıklar:

Belgeselde yer alan tanıklıklar arasında Ahmet Alpay’ın anlattıkları öne çıktı. Alpay, süreci şu sözlerle aktardı: "23 yaşında bir üniversite öğrencisiyken tutuklandım. Eşimin gözleri önünde azılı bir terörist gibi yakalandım. Yaklaşık 75 gün devlet güvenlik birimlerinde işkence gördüm. Daha sonra merkez hapishaneye, oradan da Belene Toplama Kampı’na gönderildim." Alpay, yaşadıklarını paylaşma sorumluluğu hissettiklerini ve salonun kalabalığının artık daha iyi anlaşılmaya başlandıklarının bir göstergesi olduğunu belirtti.

Programda söz alan Mestaniye Efe ise mağdurların mücadelesine duyduğu saygıyı dile getirdi. Efe, "Ben 1968 yılında 11 yaşındayken Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç etmiş biriyim. ... Onların acılarını, kendileri için değil Bulgaristan Türkleri ve Türk kimliği için verdikleri mücadeleyi öğrendim. Bugün dahi onları her tarafım titreyerek, büyük bir saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Belgesel, Persin Adası'nda (Tuna Nehri üzeri) bulunan Belene Toplama Kampı’na gönderilenlerin deneyimlerini belgeleyerek, hukuksuz alıkoyma uygulamalarına dikkat çekiyor. Film gösterimi sonrası katılımcılarla yapılan toplu fotoğraf çekimi etkinliğe son verdi.

"BELENE TOPLAMA KAMPI'NIN SON TUTSAKLARI" BELGESELİ, BURSA'DA GÖSTERİME SUNULDU.