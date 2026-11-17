Belgrad yakınlarında MiG-29 tarlaya düştü

Sırbistan Savunma Bakanlığı, başkent Belgrad'ın kuzeybatısında bir MiG-29 savaş uçağının tarlaya düştüğünü açıkladı. Kazada 53 yaşındaki Binbaşı Goran Bulajic hayatını kaybetti.

Olayın seyri:

Bakanlık açıklamasına göre uçak, Batajnica Hava Üssü'nde konuşlu 204. Havacılık Tugayı'na aitti ve Voyvodina özerk bölgesine bağlı Stara Pazova kasabasındaki bir tarlaya düştü. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Sırbistan ordusundaki hava kazaları geçmişi:

Sırbistan ordusunda, 2006 yılında ülkenin bağımsızlığını kazanmasından bu yana toplam 12 uçak ve 2 helikopterin karıştığı 14 hava aracı kazası yaşandı; bu kazalarda toplam 17 kişi hayatını kaybetti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın kuzeybatısında bir MiG-29 savaş uçağının tarlaya düşmesi sonucu 53 yaşındaki Pilot Binbaşı Goran Bulajic hayatını kaybetti.