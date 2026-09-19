Bellekteki kırılmalar: Talha Kılıç'ın 'Tragedyalar' sergisi SANKO'da

SANKO Sanat Galerisi'nde yeni bir anlatı

Ressam Talha Kılıç sanatseverlerle buluşturduğu kişisel sergisi 'Tragedyalar' ile figüratif geleneği çağdaş bir bakışla yeniden yorumluyor. Sergide yer alan 13 yağlı boya çalışma, izleyiciyi bellek, kimlik, dönüşüm ve kırılganlık kavramları etrafında düşünmeye davet ediyor.

sanatçının görsel dili:

Kılıç, konuşmasında figüratif resim geleneğini çağdaş bir yaklaşımla ele aldığını, insan figürlerini, doğayı, hayvanları ve gündelik nesneleri sembolik anlatımın parçaları olarak kullandığını belirtti. 'Gerçek ile hayal olanı bir araya getirdiğim resimlerimde masalsı, zaman zaman da tekinsiz atmosferler kuruyorum' sözleri eserlerindeki atmosferin ipuçlarını veriyor.

Sanatçı, dışavurumcu renk anlayışını benimsediğini; parlak ve zıt renkleri, katmanlı boya uygulamalarını, belirgin fırça izlerini ve deforme edilmiş figürleri çalışmalarında bir araya getirdiğini vurguladı. Eserlerde tekrarlanan motifler arasında soytarı benzeri figürler, kuşlar, ay ve güneş formları, dağlar, meyveler ile sembolik nesneler öne çıkıyor.

serginin açılışı ve bilgiler:

Açılışta İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mehmet Aykanat, SANKO Park AVM Genel Müdürü Sait Gizir, ressam Özer Çağlar ve SANKO Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek de Kılıç'ın eserlerine ilişkin değerlendirmeler yaptı. Kılıç, sanat anlayışını şu cümlelerle özetledi: 'Yeni Dışavurumculuk, sembolist resim ve çağdaş figüratif resimden besleniyorum. Sürekli dönüşen kişisel bir görsel dil geliştirmeyi amaçlıyorum.'

Talha Kılıç 2000 yılında Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde doğdu. Lisans eğitimini Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünde tamamladı ve akademik çalışmalarını Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans düzeyinde sürdürüyor.

Sergi, SANKO Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilir ve 9 Ekim 2026 tarihine kadar izlenebilecek.

RESSAM TALHA KILIÇ, YAĞLI BOYA TEKNİĞİ İLE YAPTIĞI 13 ESERDEN OLUŞAN "TRAGEDYALAR" İSİMLİ KİŞİSEL RESİM SERGİSİNİ SANKO SANAT GALERİSİ’NDE SANATSEVERLER İLE BULUŞTURDU.