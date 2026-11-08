Dolar 50,1626 +0,06%
Euro 55,9776 +0,18%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.636,36 +0,98%
EUR/USD 1,1161 +0,16%
Brent Petrol 97,26 -1,08%
--°

Belözoğlu: Çorum karşısındaki 5-0'lık galibiyet mükemmel bir başlangıç

Emre Belözoğlu, Çorum FK karşısında alınan 5-0'lık galibiyeti 'mükemmel başlangıç' olarak nitelendirdi; takımın performansından memnun olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 19:15

GÜNCELLEME: 08 Kasım 2026 - 19:17

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Belözoğlu: Çorum karşısındaki 5-0'lık galibiyet mükemmel bir başlangıç

maç değerlendirmesi:

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çorum FK’yı 5-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında takımın teknik direktörü Emre Belözoğlu, elde edilen skoru ve sahadaki duruşu değerlendirdi.

Belözoğlu, bu sonucun kendileri için mükemmel bir başlangıç olduğunu belirterek, özellikle Şampiyonlar Ligi’ndeki o unutulmaz geceden sonra oyuncu grubunun reaksiyon göstermesinin kendisini memnun ettiğini söyledi. "Bunu kabul etmemiz lazım. Buna özellikle Şampiyonlar Ligi’ndeki o muhteşem geceden sonra reaksiyon vermeye devam eden oyuncu grubunun olması beni çok mutlu ediyor," dedi.

Hazırlık sürecine değinen Belözoğlu, iki gün içinde takımın elinden geldiğince hazırlandığını ve oyunun ilk 20-25 dakikalık bölümünün takım için olumlu geçtiğini aktardı. Ayrıca maçta hem savunma hem de hücum organizasyonunda gelişmesi gereken noktalar olduğunu vurguladı ve bu alanlarda çalışacaklarını söyledi.

oyuncu performansları ve dikkat çekenler:

Karşılaşmada bireysel katkılara da dikkat çeken Belözoğlu, özellikle Edersonun takımın oyunda kalmasında önemli rol oynadığını ifade etti. Yan toplarda ve organizasyon gelişiminde iyileştirmeler gerektiğini kaydetti ancak genel olarak bugünkü arzu, istek ve iştahın Fenerbahçe'ye yakışır bir reaksiyon olduğunu belirtti.

Teknik direktör, maçın camiaya, kulübe ve oyuncu grubuna moral verdiğini; milli araya böyle bir sonuçla girmenin kendileri için mutluluk verici olduğunu söyledi. Buna rağmen düzeltilecek noktalar olduğunu ve bu konuda takımın becerisine güvendiğini ekledi.

milli takım ve gelecek planı:

Belözoğlu, A Milli Takım kadrosu ve teknik direktör tercihleri konusunda saygı çerçevesinde konuştu. İrfan ve Kerem için, "İrfan ve Kerem gibi oyuncuların bence dönemsel performanslarından ziyade, geçmişte yaptıkları hizmetlerin de öncelik olarak görülmesini isterim," yorumunda bulundu. Bu iki ismi hem Fenerbahçe hem de milli takım için çok değerli oyuncular olarak nitelendirdi.

Oyunculara verilecek izne ilişkin de bilgi veren Belözoğlu, takımın üst üste yüksek tempolu maçlar oynadığı için 4 günlük izin planlandığını; izin dönüşünde ise Kocaeli’ye kadar oyunu daha da geliştirmek için önlerinde en az bir 7-8 antrenmanlık süreç olacağını söyledi. Bu arada oyuncuların milli takıma gitmemesinin, teknik ekip açısından onları hazırlama fırsatı sağlayacağını da ekledi.

Maça motivasyon vurgusu yaparak oyuncularına maç öncesi "72 puan var" dediğini aktaran Belözoğlu, maç maç ilerlemeleri gerektiğini, Fenerbahçe’nin bulunduğu kulvarda iddialı olmak zorunda olduğunu ve takımının bu anlayışla yoluna devam edeceğini ifade etti. Son olarak hedeflerinin camiayı memnun edecek şekilde kalite ve tutkunun gelişimiyle başarıları kupalarla taçlandırmak olduğunu sözlerine ekledi.

Emre Belözoğlu, Çorum FK’nın maçta iyi oynadığını, kulübü ve şehri temiz bulduğunu söyleyerek rakibini tebrik etti.

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ EMRE BELÖZOĞLU, ÇORUM FK KARŞILAŞMASININ KENDİLERİ İÇİN MÜKEMMEL BİR...

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ EMRE BELÖZOĞLU, ÇORUM FK KARŞILAŞMASININ KENDİLERİ İÇİN MÜKEMMEL BİR BAŞLANGIÇ OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İtaliano'dan uyarı: Galatasaray karşısında açlığı fırsata çevirmeliyiz
images

Stock: Gaziantep maçına odaklanıp toparlanacağız
images

Kayseri Şekerspor son dakikada öne geçti: Sorgun Belediyespor 2-3
images

Kocasinan Şimşekspor Afşinspor'u 3-0 geçerek çıkışını sürdürdü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de trafikte tehlike: polisten kaçış film sahnelerini aratmadı

Kar yağışında kayan araç uçuruma yuvarlanmamak için dağ yönüne çevrildi, üç kişi yara almadan kurtuldu

İnegöl'ün kırsalında yangın: çiftlik kullanılmaz hale geldi, büyükbaşlar kurtarıldı

Bandırma'da yurt önünde tek taraflı kaza: itfaiye sürücüyü araçtan kurtardı

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Birlikten güç doğurmak: terörsüz Türkiye ortak sorumluluğumuz