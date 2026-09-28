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Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’daki eylemi statükoyu yeniden tartışmaya açtı

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Sukot’ta Mescid-i Aksa avlusunda yerleşimcilerle dans etmesi, Kudüs Valiliği tarafından statüko ihlali olarak nitelendirildi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 17:27

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’daki eylemi statükoyu yeniden tartışmaya açtı

Olayın detayları:

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Yahudilerin Sukot Bayramı'nın üçüncü gününde, polis koruması altında Mescid-i Aksa avlusuna girdi. Burada avluya giren yerleşimcilerle birlikte görülen Ben-Gvir’in davranışları sosyal medyada ve bölgesel yetkililerde geniş tepki uyandırdı.

Kudüs Valiliği tarafından yapılan açıklamada yaşananların Mescid-i Aksa’daki tarihi ve hukuki statükoya yönelik yeni bir ihlal olduğu vurgulandı. Valilik, benzer günlerde benzer ziyaretlere İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ve diğer yetkililerin de öncülük ettiğini belirtti.

Baskınların içeriği ve sayısal veriler:

Valiliğin verdiği sayılara göre, sabahtan bu yana yaklaşık bin 271 yerleşimcinin Mescid-i Aksa külliyesine girdiği aktarıldı. Baskınlar sırasında külliyenin doğu bölümünde Yahudiliğe ait dini ritüellerin gerçekleştirildiği, toplu secde, yüzüstü yatma, dini ilahiler ve dans gibi uygulamaların gözlemlendiği bildirildi.

Statüko, güvenlik ve erişim kısıtları:

Kudüs Valiliği açıklamasında, bu tür uygulamalara izin verilmesi ve yerleşimcilere güvenlik koruması sağlanmasının yanı sıra Müslümanlara yönelik kısıtlamaların artırılmasının, Mescid-i Aksa’da zamansal ve mekansal bölünme oluşturma girişimine işaret ettiği savunuldu. Valilik bu durumun sadece ibadet serbestisi meselesi olmadığını, kutsal mekânın yürürlükteki statükosunun değiştirilmesine yönelik bir eğilim taşıdığını belirtti.

Görüntüler ve valiliğin tepki açıklaması, bölgedeki mevcut hassas dengelerin yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Olay, hem yerel hem uluslararası aktörler tarafından takip edilirken, Mescid-i Aksa’nın statüsü ve ibadet düzenine ilişkin tartışmaların süreceği öngörülüyor.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir&#039;in, Yahudilerin Sukot Bayramı&#039;nın üçüncü gününde...

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Yahudilerin Sukot Bayramı'nın üçüncü gününde Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'nın avlularına giren yerleşimcilerle dans ettiği görüntüler tepki çekerken, Kudüs Valiliği yaşananları kutsal mekandaki statükoya yönelik yeni bir ihlal olarak nitelendirdi.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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