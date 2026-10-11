Benhur Keser Manisa FK maçında attığı golle sayısını 3'e yükseltti

maçta karar anı:

Benhur Keser, Kayserispor'un 10 numarası olarak Manisa FK karşısında takımını öne geçiren golü kaydetti. Maçın 38. dakikasında attığı golle oyuncu bu sezonki gol sayısını 3'e yükseltti.

Keser'in bu sezon daha önce gol attığı maçlar Sivasspor ve Iğdır FK karşılaşmalarıydı. Manisa FK mücadelesindeki gol, takımın maç içindeki üstünlüğünü perçinledi ve galibiyet yolunda belirleyici oldu.

benhur'ün değerlendirmesi:

'Gol atmak, özellikle taraftarımız önünde gol atmak beni çok mutlu ediyor. Ama önemli olan takımımızın galibiyeti. Manisa FK maçında da bunu başardık. Umarım galibiyetlere ve gollerime devam ederim' dedi.

Keser'in sözleri, bireysel başarıdan çok takım sonuçlarını önceliklendirdiğini gösterdi ve Kayserispor için olumlu bir atmosfer yarattı.

KAYSERİSPOR’UN 10 NUMARASI BENHUR KESER, GOL SAYISINI 3'E YÜKSELTTİ