Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Benhur Keser Manisa FK maçında attığı golle sayısını 3'e yükseltti

Kayserispor'un 10 numarası Benhur Keser, Manisa FK karşısında attığı golle bu sezonki üçüncü golünü kaydetti; oyuncu takım galibiyetini öncelikli gördü.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 09:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Benhur Keser Manisa FK maçında attığı golle sayısını 3'e yükseltti

maçta karar anı:

Benhur Keser, Kayserispor'un 10 numarası olarak Manisa FK karşısında takımını öne geçiren golü kaydetti. Maçın 38. dakikasında attığı golle oyuncu bu sezonki gol sayısını 3'e yükseltti.

Keser'in bu sezon daha önce gol attığı maçlar Sivasspor ve Iğdır FK karşılaşmalarıydı. Manisa FK mücadelesindeki gol, takımın maç içindeki üstünlüğünü perçinledi ve galibiyet yolunda belirleyici oldu.

benhur'ün değerlendirmesi:

'Gol atmak, özellikle taraftarımız önünde gol atmak beni çok mutlu ediyor. Ama önemli olan takımımızın galibiyeti. Manisa FK maçında da bunu başardık. Umarım galibiyetlere ve gollerime devam ederim' dedi.

Keser'in sözleri, bireysel başarıdan çok takım sonuçlarını önceliklendirdiğini gösterdi ve Kayserispor için olumlu bir atmosfer yarattı.

KAYSERİSPOR’UN 10 NUMARASI BENHUR KESER, GOL SAYISINI 3&#039;E YÜKSELTTİ

KAYSERİSPOR’UN 10 NUMARASI BENHUR KESER, GOL SAYISINI 3'E YÜKSELTTİ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Galatasaray Sinan Erdem'de ÇBK Mersin'i farklı mağlup etti
images

Amasyaspor, Silivrispor'u 2-1 yenerek evinde üç puanı aldı
images

Başkentte Cumhurbaşkanlığı yarı maratonu sona erdi: erkek ve kadınlarda kazananl...
images

Bin 600 sporcu Kelebekler Vadisi'nden Ölüdeniz'e ulaştı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Denizli'de sanayi dayanışmasıyla sağlıkta yeni adım: sanal anjiyo BT Pamukkale Üniversitesi'nde hizmete girdi

Mahmutlar'da tartışma kanlı bitti: kardeşi balkondan düştü, saldırgan hayatını kaybetti

Rize gastronomisi sofradan sağlığa yeni bir yaşam ve turizm modeli kuruyor

Görev sırasında fenalaşan Yusuf Güneş şehit oldu

TREND HABERLER

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Gaziantep'te gökyüzünü kesintisiz aydınlatan şimşek gösterisi