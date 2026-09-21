Benzin istasyonunun malzeme odasına giren araçta maddi hasar oluştu

kaza nasıl gerçekleşti:

Olay, İstanbul Küçükçekmece Halkalı Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir benzin istasyonunda gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kadın sürücü, 34 KGJ 764 plakalı otomobiliyle yakıt almak için istasyona geldi.

Yakıt aldıktan sonra istasyondan çıkmak isteyen sürücünün, iddialara göre fren yerine gaza basması sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve aracın benzin istasyonunun malzeme odasına girdiği bildirildi.

sürücü ve müdahale:

Kazanın ardından çevrede bulunanlar, araçtaki sürücü ve yolcuyu otomobilden çıkardı. Olayda