Dolar 49,3367 +0,11%
Euro 55,2381 -0,05%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.683,50 +1,36%
EUR/USD 1,1199 -0,15%
Brent Petrol 103,85 -0,41%
--°

Beraat kararının ardından nöbetçi mahkeme Taner Nakıboğlu'nu tutukladı

Gaziantep'te FETÖ davasında beraat eden Taner Nakıboğlu hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı itirazı üzerine nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklama kararı verdi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 13:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Beraat kararının ardından nöbetçi mahkeme Taner Nakıboğlu'nu tutukladı

Taner Nakıboğlu yeniden tutuklandı

Gaziantep merkezli FETÖ'nün yeniden yapılanmasına yönelik davada, daha önce beraat eden Taner Nakıboğlu hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonucu tekrar tutuklama kararı verildi. Karar, davanın sürecine yeni bir aşama ekledi ve yargılamanın seyri değişti.

Mahkeme kararları ve itiraz süreci:

Davaya bakan Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi 24 Eylül'de yapılan karar duruşmasında Taner Nakıboğlu ile Orhan K.'nın beraatine hükmetmişti. Ancak mahkemenin beraat ve tahliye kararına Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazı değerlendiren nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı yerinde bularak Taner Nakıboğlu'nun tutuklanmasına hükmetti.

Davanın önceki aşamaları ve sanık durumu:

Söz konusu davada daha önce bazı sanıklar hakkında cezalar verilmiş; 3 sanık 2 yıl 1 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı. Mahkeme, Taner Nakıboğlu ile Orhan K.'nın beraatine karar verirken, firari sanık Mustafa Bora Yıldız'ın dosyasını ayırmıştı. Yeni tutuklama kararıyla Nakıboğlu tekrar gözaltına alınarak yargılama süreci devam edecek.

Kararın ilerleyen aşamalarında, itiraz gerekçeleri ve nöbetçi mahkemenin değerlendirmesi dava dosyasında belirleyici olmaya devam edecek; bu süreç, tarafların yeni hukuki adımlarıyla şekillenecek.

FETÖ&#039;YE YÖNELİK DAVADA TANER NAKIBOĞLU YENİDEN TUTUKLANDI

FETÖ'YE YÖNELİK DAVADA TANER NAKIBOĞLU YENİDEN TUTUKLANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şebinkarahisar kalesi çevresinde kaybolan işçi kayalıklarda ölü bulundu
images

Adapazarı'nda kaçak tütün operasyonu: binlerce paket ele geçirildi
images

Niksar'da gizli arayış sonlandı: üç kişi dedektörle suçüstü yakalandı
images

Germencik'te otobüs ve midibüs çarpıştı, ormanlığa devrildi: 2 ölü, 9 yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Adapazarı'nda kaçak tütün operasyonu: binlerce paket ele geçirildi

Ağrı'da altyapı ve sanayiyi güçlendirecek üç yatırım hizmete girdi

Niksar'da gizli arayış sonlandı: üç kişi dedektörle suçüstü yakalandı

Kayseri'nin tarihindeki büyük sarsıntılar ve yanıtlanmamış sorular

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Başkentte yeniden sahne aldı: Şebnem Ferah 6 yıl sonra Ankara'da