maçın özeti ve teknik direktörün değerlendirmesi:

Trendyol Süper Lig 16. haftasında Ümraniyespor, evinde karşılaştığı Manisa FK ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, oyuncularını son dakikaya kadar gösterdikleri mücadele nedeniyle tebrik etti.

Bölükbaşı, maçın uzun bölümünü 10 kişi oynadıklarını ve bunun yaklaşık 40 dakika sürdüğünü vurguladı. Yenen golle ilgili ofsayt tartışmalarına değinen teknik adam, pozisyonu izleyeceğini belirtti ve basit temaslarda ikinci sarı kartların oyuncuyu oyundan uzaklaştırmasının takımı zor durumda bıraktığını ifade etti.

berat yılmaz'ın performansı:

Galatasaray'dan kiralık olarak kadroda bulunan Berat Yılmaz'ın performansı hakkında konuşan Bölükbaşı, Berat ile çalışma fırsatı bulduğunu ve oyuncunun potansiyelinin beklenenden daha yüksek olduğunu söyledi. Teknik direktör, Berat'ın "gelişime çok açık, öğrenmeye istekli" olduğunu, söyleneni dinlediğini ve elinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştığını belirtti.

Bölükbaşı, Berat'ın oyunun hiçbir anında düşmediğini ve "mental olarak da bir genç oyuncuya nazaran çok dirayetli" olduğunu vurgulayarak, Türk futbolunun iki yetenekli oyuncu kazanacağını düşündüğünü kaydetti. Teknik adam ayrıca Yağız Fikri Şen'den de söz ederek, sezon başında bu iki ismi çok istediğini ve her ikisinin de potansiyel sahibi olduğunu dile getirdi.

kadroyla ilgili notlar ve ileriye dönük hedefler:

Bölükbaşı, maçtan alınan 1 puanı pozitif gördüğünü ancak ekibin daha fazlasını hak ettiğini belirtti. Fiziksel dezavantajların olduğuna dikkat çekerek, bunların zaman içinde giderileceğini söyledi ve oyuncularının emeğine teşekkür etti.

Toplantıda ayrıca rakip kulübe başarı dileği iletildi. Bölükbaşı, takımın gelişimine katkı sağlamak ve oyuncuları daha iyi yerlere taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Öne çıkanlar: Ümraniyespor 2-2 berabere kaldı, maçın uzun bölümünde 10 kişi oynandı, Bülent Bölükbaşı Berat Yılmaz'ın mental gücünü ve gelişim isteğini öne çıkardı.

Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, Galatasaray’dan kiralık olarak Ümraniyespor forması giyen Berat Yılmaz’ın performansıyla ilgili, "Gelişime çok açık, öğrenmeye çok açık. Oyunun hiçbir anında düşmüyor, mental olarak da bir genç oyuncuya nazaran çok dirayetli" dedi.