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Berçelan yolunda yağış sonrası çamura saplanan kamyonetteki 5 kişi belediye ekipleriyle kurtarıldı

Hakkari'de 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası yolunda çamura saplanan kamyonetteki 5 kişi, Hakkari Belediyesine ait iş makinesiyle güvenli şekilde çıkarıldı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 13:18

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Berçelan yolunda yağış sonrası çamura saplanan kamyonetteki 5 kişi belediye ekipleriyle kurtarıldı

Berçelan yaylasında kurtarma çalışması

Hakkari'de etkili olan yağmur nedeniyle, 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası yolunda zeminin çamurlaşması sonucu bir kamyonet ilerleyemedi. Araçta bulunan 5 kişi bir süre mahsur kaldı ve yardım çağrısında bulunuldu.

İhbar ve müdahale

Sürücünün 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine bölgeye Hakkari Belediyesine ait iş makinesi sevk edildi. Belediye ekipleri, zorlu yayla yolunda çalışma başlatarak çamura saplanan aracı kurtarmak için müdahalede bulundu.

Kurtarma süreci ve operatörün açıklaması

İş makinesi ile yapılan çekme ve destek çalışmaları sonucunda kamyonet bulunduğu yerden çıkarıldı ve araçta bulunanlar güvenli şekilde tahliye edildi. İş makinesi operatörü Cihan Koç, yayla yolunda çamura saplanan aracı herhangi bir zarar vermeden kurtardıklarını belirtti.

HAKKARİ’DE ETKİLİ OLAN YAĞMUR NEDENİYLE 3 BİN 500 RAKIMLI BERÇELAN YAYLASI YOLUNDA ÇAMURA SAPLANAN...

HAKKARİ’DE ETKİLİ OLAN YAĞMUR NEDENİYLE 3 BİN 500 RAKIMLI BERÇELAN YAYLASI YOLUNDA ÇAMURA SAPLANAN VE İÇİNDE 5 KİŞİNİN BULUNDUĞU KAMYONET, BELEDİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KURTARILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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