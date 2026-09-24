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Bergama'da düzenlenen operasyonda bin 128 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İzmir'in Bergama ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bin 128 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, 15 fişek ve 53.800 TL ele geçirildi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 18:28

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bergama'da düzenlenen operasyonda bin 128 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Bergama'da uyuşturucu operasyonu

İzmir'in Bergama ilçesinde, Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma sonucu bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramalarda toplamda bin 128 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 15 adet fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 53.800 TL ele geçirildi.

operasyon detayları:

Ekipler, yürüttükleri titiz çalışmalarla belirlenen adrese girerek arama yaptı. Yapılan aramada ele geçirilen maddeler ve silahın miktarı, soruşturmanın doğrudan uyuşturucu üretimi ve ticaretine yönelik olduğuna işaret ediyor.

şüpheli ve yasal süreç:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan T.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA BİN 128 ADET UYUŞTURUCU HAP ELE...

POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA BİN 128 ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLİRKEN, GÖZALTINA ALINAN 1 ŞÜPHELİ ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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