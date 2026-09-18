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Bergama'da ikamette bin 47 uyuşturucu hap ele geçirildi: çift cezaevine gönderildi

İzmir'in Bergama ilçesinde polisin operasyonunda ikamette bin 47 uyuşturucu hap ele geçirildi; A.D. (26) ve A.D. (23) gözaltına alınıp tutuklandı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 18:58

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bergama'da ikamette bin 47 uyuşturucu hap ele geçirildi: çift cezaevine gönderildi

Operasyon ve ele geçirilenler:

İzmir'in Bergama ilçesinde, Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda, önceden belirlenen adreste arama yapıldı. Yapılan aramalarda bin 47 adet uyuşturucu hap bulundu.

Gözaltı işlemleri ve adliye süreci:

İkamette bulunan A.D. (26) ve A.D. (23) isimli çift, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldıkları mahkemece her iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İZMİR&#039;İN BERGAMA İLÇESİNDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: KARI KOCA TUTUKLANDI

İZMİR'İN BERGAMA İLÇESİNDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: KARI KOCA TUTUKLANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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