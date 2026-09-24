Berhan Şimşek itiraf değil, savunma yaptı: görüntülerle yürütülen itibar saldırısına izin vermem

CHP Parti Meclis Üyesi Berhan Şimşek, Bilecik ziyaretinde partisinin il binasında yaptığı açıklamada, kız arkadaşı Özlem Şanver ile ilgili yayılan görüntü iddialarına ilk kez yanıt verdi. Şimşek, videonun eski bir güvenlik kaydından alınarak kasıtlı biçimde seçildiğini savunup, ortaya atılan suçlamaları sert sözlerle reddetti.

ziyaret ve açıklamanın içeriği:

Şimşek, İl Başkanı Kazım Yağmur ve teşkilat üyeleriyle buluşmasında, partisinin "86 milyonun partisi" olduğunu vurguladı. Açıklamasında, "2,5-3 yıl önceki güvenlik kamerasını alıp videonun yarısını yayınlayıp ‘kadına şiddet yaptı’ diyenlere" tepki gösterdi. Kendisini hedef alanların "onursuz, haysiyetsiz, şerefsiz" olduğunu söyleyerek, iddiaların bağlamından koparıldığını ve asıl amacın itibar suikastı olduğunu öne sürdü.

Şimşek, uzun yıllara yayılan tanınırlığına atıf yaparak "Ben bugünün adamı değilim. 45 yıldır bu ülkenin tanıdığı bir insanım" dedi ve söz konusu görüntülerin kamuoyuna sunuluş biçimini eleştirdi. Ayrıca, birtakım sunucular ve medya kuruluşları üzerinden yapılan yayınları örnek verip, kişisel hedeflemeye dikkat çekti.

hukuki adımlar ve tepkiler:

Konuşmasında hukuki sürece işaret eden Şimşek, "Dosyalarım burada, 4 tane dava açmışım" ifadelerini kullandı ve davaların sonuçlanmasını beklediğini söyledi. Sosyal medyada ve haber mecralarında devam eden eleştirilere karşı tepki gösteren Şimşek, saldırgan paylaşımları "klavye silahşorluğu" olarak nitelendirdi ve bu tür davranışların kişisel ve ailevi vicdan ölçülerine göre sorgulanmasını istedi.

Şimşek, sözlerini dini ve ahlaki göndermelerle sürdürerek, hakaret ve saldırgan yorumları yapanları "Allah’a havale ettiğini" belirtti. Ayrıca, kamuoyunu ve partilileri hedef alan yaklaşımlara karşı CHP örgütünün korunacağını söyleyerek, partisi üzerinden oluşacak yüklere izin vermeyeceğini ekledi.

Berhan Şimşek’in açıklamaları, hem yerel buluşmanın bağlamında hem de yayılan görüntülerin medyaya intikal biçimi üzerinden tartışmayı yeniden alevlendirdi. Şimşek, iddiaların somutlaştırılmasını ve hukuki süreçlerin sonuçlanmasını beklediğini vurguladı.

CHP PARTİ MECLİS ÜYESİ BERHAN ŞİMŞEK AÇIKLAMALARDA BULUNDU