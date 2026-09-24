Berhan Şimşek'ten Mansur Yavaş'a güneşe yakın uçma uyarısı

Berhan Şimşek'in açıklamaları:

CHP Parti Meclis Üyesi Berhan Şimşek, Bilecik’te CHP İl Başkanlığına atanan Kazım Yağmur ve yönetim kurulu üyelerine yapılan ziyaretin ardından partideki ayrışmalar ve son gelişmelere dair kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, 2,5 aydır Anadolu ve Trakya'yı dolaştıklarını, bu ziyaretlerin asıl amacının parti içi yeniden yapılanma olduğunu söyledi.

örgüt yapılanması ve sahadaki tahribat:

Şimşek, 2,5 aylık süreçte "81 il, 800 küsur tane ilçe" için görevlendirmeler yapıldığını belirterek, bazı il ve ilçe binalarında büyük tahribat görüldüğünü aktardı. Televizyon kumandalarından, pillerine; elektrik düğmelerinden partiye ait paraların alınmasına kadar somut örnekler verildiğini ifade etti. Ayrıca, sosyal medya ve dijital altyapının da zarar gördüğünü söyleyen Şimşek, tüm bunların sıfırdan bir örgütlenme gerektirdiğini vurguladı.

partiler mezarlığı ve CHP'nin geleneği:

1946'dan bugüne kadar CHP'den ayrılarak kurulan 12 partinin çoğunun "siyasi partiler mezarlığında" olduğunu hatırlatan Şimşek, CHP'nin 103 yıllık bir parti ve bir gelenek olduğunu belirtti. Partinin devlet kurma ve devlete yön verme deneyimi bulunduğunu söyleyen Şimşek, CHP'nin popüler kültür ya da sosyal medya dinamikleriyle yönetilemeyecek kadar köklü bir yapı olduğunu ifade etti.

İstanbul tartışması ve Ekrem İmamoğlu eleştirisi:

Şimşek, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında 2022'de kopan ilişkiden söz ederek, örnek olarak Swissotel tartışmasını paylaştı. Buna göre, söz konusu arazinin büyük bir bölümünün 2012'de dönemin belediye başkanı Kadir Topbaş tarafından satışa çıkarılmak istendiğini, CHP'nin bunu yargıya taşıyıp iptal ettirdiğini hatırlattı. İmamoğlu döneminde (2019 sonrası) 2021'de aynı alanın tekrar satışa çıkarılması ve bunun "davetiye usulü"yle yapılması eleştirildi; Kılıçdaroğlu'nun bu yönteme itiraz ettiğini ve aradaki iplerin o gün koptuğunu söyledi.

meşruiyet tartışması ve Özgür Özel'e çağrı:

Parti içindeki bazı isimleri "mikrofon siyasetçisi" olarak niteleyen Şimşek, özellikle Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı. Özel'in, örgüt tabanından gelmediğini ve yukarıdan "paraşütle" atandığını iddia eden Şimşek, 2023 milletvekili listelerinin hangi parti meclisinden geçtiğini hatırlattı ve kendi meşruiyetini sorgulayanlara "eğer ben meşru değilsem sen de meşru değilsin, istifa et" şeklinde bir çıkış yaptı.

mansur yavaş'a açık uyarı:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 8 ilçe belediye başkanının CHP'den istifası üzerine konuşan Şimşek, Yavaş için sert bir uyarıda bulundu. Şimşek, "Güneşe yakın uçanlar kanatlarını yakar, fazla yükselme" diyerek dengeli davranılması gerektiğini söyledi. Ayrıca, Yavaş'ın iki dönem belediye başkanı olmasının CHP seçmeninin desteği sayesinde olduğunu belirtti: "Sen CHP seçmeni sayesinde iki dönem belediye başkanı oldun. Ankara seçmeni de seni taltif etti, gerçekten çok ciddi bir oy oranı aldın."

parti kültürü, aidiyet ve Adalar seçimi:

Şimşek son olarak parti kültürüne vurgu yaparak, CHP'nin bir örf, yolculuk ve devlet kurmuş bir parti olduğunu belirtti. Aidiyetin yüksek olduğunu söyleyen Şimşek, "CHP’de servet adamlarına yer yoktur, halk adamlarına, devlet adamlarına yer vardır" yorumunu yaptı ve Adalar Belediyesi Başkan Vekili seçimine ilişkin eleştirilerde bulundu; meclis üyelerinin seçim biçimini sorguladı.

Genel değerlendirmesinde Şimşek, partinin yeniden inşası sürecinde örgütün korunmasının, şeffaflığın ve kolektif sorumluluğun önemine işaret etti; liderlik ve tutumlarda dengeli davranılması gerektiğini vurguladı.

CHP PARTİ MECLİS ÜYESİ BERHAN ŞİMŞEK, BİLECİK'TE CHP İL BAŞKANLIĞINDA KONUŞTU