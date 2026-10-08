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Berna Laçin adliye işlemlerini SEGBİS ile sürdürecek

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle soruşturulan oyuncu Berna Laçin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na SEGBİS aracılığıyla ifade verecek.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 12:45

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Berna Laçin adliye işlemlerini SEGBİS ile sürdürecek

Berna Laçin'in adli süreci

Oyuncu Berna Laçin hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında adli işlemler sürüyor. İfadenin SEGBİS aracılığıyla alınacağı bildirildi.

soruşturmanın gerekçesi:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Laçin'in sosyal medya hesabından yaptığı "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma" paylaşımı nedeniyle, Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu kapsamında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

ifade süreci ve gözaltı:

Olayla ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Laçin'in, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde SEGBİS üzerinden ifade vereceği kaydedildi. Sürecin nasıl ilerleyeceğine ilişkin resmi açıklamalar bekleniyor.

Berna Laçin, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında SEGBİS ile ifade verecek

Berna Laçin, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında SEGBİS ile ifade verecek

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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