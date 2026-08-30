Bernabéu'de Arda Güler son golü atarak Real Madrid'i zirveye taşıdı

La Liga'nın 3. haftasında Santiago Bernabéu'de oynanan mücadelede Real Madrid, konuk ekip Malaga'yı 4-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip bu sonuçla ligde 3'te 3 yaparak 9 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

maçın dönüm noktaları:

Real Madrid'in golleri maçın ilk yarısında geldi; 19. dakikada Jude Bellingham takımı öne geçirdi. 26. dakikada rakip oyuncu Alfonso Herreroun kendi kalesine attığı gol skoru genişletti, 30. dakikada ise Kylian Mbappe farkı üçe çıkardı. Maçın skorunu ise uzatma dakikalarında Arda Güler belirledi.

arda güler'in katkısı ve oyuncu değişiklikleri:

Milli oyuncu Arda Güler, maça yedek başladı ve 86. dakikada Jude Bellingham'ın yerine oyuna girdi. 90+1. dakikada attığı golle maçın kapanışını yapan Arda, kısa süre içinde takımına somut bir katkı sundu.

Karşılaşmada Real Madrid erken gollerle inisiyatifi eline aldı ve oyunu kontrol etti; Malaga ise skor üretmekte zorlanarak savunma zaafları nedeniyle sahadan farklı mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Real Madrid hem moral buldu hem de sezon başında önemli bir seri yakaladı.

LA LİGA'NIN 3. HAFTASINDA REAL MADRİD, EVİNDE MALAGA'YI 4-0 MAĞLUP EDERKEN, GOL PERDESİNİ ARDA GÜLER KAPATTI.