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beş aylık husumet trafik kazasının ardından sokakta can aldı

Adana’da 15 Eylül’de sokak ortasında vurularak öldürülen 8 çocuk babası Yaşar Akman’ın cinayetinin, 5 ay önceki trafik kazası ve hasar anlaşmazlığıyla bağlantılı olduğu belirlendi.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 09:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

beş aylık husumet trafik kazasının ardından sokakta can aldı

Adana’da sokakta öldürülen 8 çocuk babasının cinayetinde yeni detaylar

Adana’nın Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi’nde 15 Eylül’de meydana gelen olayda, 46 yaşındaki Yaşar Akman sokak ortasında silahla vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Akman, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve Küçükoba Mezarlığı’nda toprağa verildi. Olayın arka planında yaklaşık beş ay öncesine dayanan bir anlaşmazlık olduğu belirlendi.

Husumetin kaynağı ve olayın akışı:

Soruşturmada, Akman ile F.T. (45) arasında yaklaşık 5 ay önce bir trafik kazası yaşandığı ve kazada oluşan araç hasarının tazmini konusunda taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı tespit edildi. Bu anlaşmazlık zamanla kişisel husumete dönüştü. İddialara göre F.T., yanında bulunan M.B. (27) ile birlikte Akman’ın yanına giderek başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.B.’nin tabancayla ateş açtığı ve Akman’ın sırtından vurulduğu belirtildi. Şüpheliler olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi.

Emniyetin çalışması ve şüphelilerin yakalanması:

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, delilleri toplamak ve failleri tespit etmek için kapsamlı bir çalışma yürüttü. Ekipler çevredeki 50 güvenlik kamerasına ait toplam 400 saatlik görüntüyü tek tek inceledi. Yapılan analiz ve tespitler sonucunda M.B. ile F.T.’nin saklandıkları adres belirlendi ve operasyonla yakalandılar. Emniyetteki sorgulamalarında M.B.’nin, "Korkutmak için ayağına sıkmak istedim. Ama sırtından vuruldu, öldürme amacım kesinlikle yoktu" dediği, F.T.’nin ise "Benim hiçbir dahilim yok. Masumum" şeklinde savunma yaptığı öğrenildi. İşlemlerin ardından her iki şüpheli de adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLEN M.B. (ÖNDE) VE F. T. TUTUKLANDI.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLEN M.B. (ÖNDE) VE F. T. TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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