Beş dönümden tek dalda iki renk: Vanlı çiftçinin aşı başarısı

Çorak araziden verimli bahçeye:

Van'ın Edremit ilçesine bağlı Kurubaş Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki çiftçi Hasan Yurtbay, yıllarca bakıp işlediği 5 dönümlük çorak araziyi aşama aşama meyve bahçesine dönüştürdü. Bölgedeki örnek çalışmalardan biri haline gelen bahçede Yurtbay, hem emek hem sabır gerektiren üretimini sürdürüyor.

Aşılama ve tek ağaçta iki renk:

Yaklaşık 15 yıl önce diktiği Amasya türü elma ağaçlarına daha sonra Arjantin türü elma aşılayan Yurtbay, titiz bakımın karşılığını aldı. Yaptığı aşıların tutması sonucu aynı ağacın bir dalında kırmızı, başka bir dalında ise yeşil elma oluştu; bu durum Yurtbay'a göre isteğin, emek ve doğru müdahalenin sonucu oldu.

Emek, tarih ve aile bağları:

Yurtbay, bölgeye ilk geldiklerinde arazinin çok verimsiz olduğunu, 1976'da yerleştiklerini ve önce evleri sonra ağaçları diktiklerini anlattı. Bahçeyi kademeli olarak kurduklarını belirten Yurtbay, üst bahçeyi 1991'de, içinde bulunduğu bahçeyi ise 1998'de kurduklarını söyledi. Ailesinin kökeni olarak dedelerinin Van'ın Başkale ilçesinden geldiğini, babasının bir süre Irak'a gittiğini ve ardından geri döndüğünü aktardı. Ayrıca bölgenin 1915 yılında Cihan Devleti Osmanlı ordusunun müdahalesiyle Ermeni işgalinden kurtarıldığını vurguladı.

Yurtbay, aşı çalışmasındaki ısrarının meyvesini almanın mutluluğunu yaşadığını, ilerleyen yaşına rağmen topraktan kopmadığını belirterek ‘Bir işi yapmak istersen olur. Hareket edersen Cenab-ı Allah da bereket verir’ dedi.

VAN'IN EDREMİT İLÇESİNDE 5 DÖNÜMLÜK ÇORAK ARAZİYİ YILLAR SÜREN ÇABASIYLA MEYVE BAHÇESİNE DÖNÜŞTÜREN 75 YAŞINDAKİ HASAN YURTBAY, TEK AĞAÇTA İKİ FARKLI RENKTE ELMA YETİŞTİRMEYİ BAŞARDI.