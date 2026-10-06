Beş ilde eş zamanlı operasyonla 90 milyon liralık dolandırıcılık ağı çökertildi

Operasyonun kapsamı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği öncülüğünde yürütülen soruşturmada, farklı yöntemlerle yürütülen üç ayrı nitelikli dolandırıcılık olayına ilişkin kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda toplam 90 milyon lira tutarında haksız kazanç elde edildiği tespit edildi ve soruşturma kapsamında 12 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

kamu görevlisi kılığına giren dolandırıcılar:

Operasyonların ilk grubunda zanlıların kendilerini üst düzey kamu görevlisi olarak tanıttıkları ve bu yolla kurbanlarını güvene çekerek dolandırdıkları belirlendi. Bu yöntemde hedeflenen kişiden 7 milyon lira alınmış; Eskişehir'den Ankara'ya geldiği tespit edilen iki şüpheli yakalandı. Araçta yapılan aramada bulunan 1 milyon 300 bin lira ise el konuldu ve derinleştirilen soruşturma sayesinde Eskişehir'de başka bir dolandırıcılık girişiminin önüne geçildi. Bu olayda elde edilen paranın mağdura iadesi sağlandı.

sağlık yatırımı ve medikal cihaz yöntemi:

İkinci ağ, sağlık yatırımı vaadiyle kurbanları yüksek kar sözü vererek yönlendirdi. Şüpheliler, medikal cihazların kiralanması gerektiğini öne sürerek yatırımcıları kandırdı; bu yöntemde toplam 9 milyon lira tutarında vurgun yapıldığı belirlendi. Bu şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı ve adli sürece sevk edildi.

yurt dışı bağlantılı sahte fatura şeması:

Üçüncü olayda ise şüphelilerin yurt dışı bağlantıları kullanılarak sahte faturalar düzenledikleri, mağdurları Cezayir mahkemelerine şikayet ederek baskı oluşturdukları ve icra süreçleriyle haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Yurt dışında faaliyet gösteren bir firma üzerinden düzenlenen sahte belgelerle icra yoluyla elde edilen miktar 64 milyon lira olarak belirlendi. Bu ağda yer alan 5 kişi, Ankara merkezli Kırklareli operasyonunda yakalandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan toplam 12 şüpheli hakkında emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklama kararı verildi ve şüpheliler cezaevine gönderildi. Emniyet birimleri, farklı illerde eş zamanlı yürütülen bu operasyonlarla dolandırıcılık yöntemlerinin çeşitliliğini ve uluslararası bağlantılarını ortaya koyduğunu belirtti.

Ankara merkezli 5 ildeki 90 milyon liralık 3 farklı nitelikli dolandırıcılık olayında 12 şüpheli tutuklandı