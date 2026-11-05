Beş yılda yaşamı değişti: Osmaniye'li öğretmen 60 kilodan 120 kiloya çıktı

Osmaniye’de yaşayan 51 yaşındaki halk oyunları öğretmeni Gülten Görücü, yaklaşık beş yıl önce başlayan kabızlık ve karnındaki aşırı şişlikle birlikte sağlığının giderek bozulduğunu belirtiyor. Önce aktif bir yaşam ve öğretmenlik yapan Görücü, rahatsızlıklar nedeniyle mesleğini bırakmak zorunda kaldı ve birçok merkezde tedavi görmesine rağmen iyileşemediğini söylüyor.

Şikayetlerin seyri ve günlük yaşama etkisi:

Görüşmesine göre süreç kabızlık şikayetiyle başladı; zamanla iştah kaybı, sürekli şişkinlik, su içince bile karnının şişmesi ve tuvalet ihtiyacını karşılamakta zorlanma ortaya çıktı. Kendisi, yaşadığı belirtileri şöyle aktarıyor: "Gaitamı yapamıyorum, idrarımı yapamıyorum. Acile gidiyorum, sadece sonda takıyorlar." Ayrıca dilindeki beyazlık ve sürekli kuruluk gibi semptomlar yaşam kalitesini düşürdü.

Hastalığın ilerlemesiyle birlikte Görücü, kilolarında ciddi bir artış yaşadı; daha önceki kilosu 60 kilogram iken bugün yaklaşık 120 kiloya ulaştığını söylüyor ve bununla birlikte günlük aktivitelerini sürdüremediğini, işine geri dönemediğini belirtiyor. 2020 yılına kadar halk oyunları öğretmenliği yaptığını, ancak rahatsızlığın ardından işine başlayamadığını vurguluyor.

Uygulanan tanı ve tedavi süreçleri:

Görücü, hem devlet hem özel birçok hastaneye başvurduğunu, farklı branşlarda muayene edildiğini ve çok sayıda ilaç kullandığını söylüyor. Psikiyatri servisinde dört kez yattığını, verilen ilaçları düzenli kullanmasına rağmen şikayetlerinde düzelme olmadığını ifade ediyor. Onkoloji bölümünde de değerlendirildiğini, bir aşamada "tümör var" denildiğini ancak sonrasında bunun doğrulanmadığını aktarıyor.

Ayrıca yaklaşık üç yıl önce İstanbul'da önerilen flora nakli uygulamasını olduğunu, fakat bunun da şikayetlerinde düzelme sağlamadığını belirtti. Doktorların bazı test ve yatırımlar önerdiğini, ancak kendisine hiçbir zaman kesin bir tanı konulamadığını söylüyor: "Araştırma hastanesine yatırılıp bakılman gerekiyor' diyorlar. Araştırma hastanesine yatırılıyorum, 'Hastalık değil' deyip gönderiyorlar."

Görücü, vücudunun verilen ilaçlara, serumlara yanıt vermediğini, tıbbi müdahalelerin çoğunun sadece semptomatik rahatlama sağladığını ifade ediyor. Bu belirsizlik hem fiziksel hem de psikolojik yük oluşturmuş; kendisi zaman zaman psikiyatrik destek alsa da sorunları devam ediyor.

Gülten Görücü, sağlık sorunları nedeniyle çalışamaz duruma geldiğini ve yeniden sağlığına kavuşup mesleğine dönmeyi istediğini söylüyor. Sürecin beş yıldır sürdüğünü, birçok merkeze başvurmasına rağmen kesin bir çözüm bulunamadığını vurgulayarak yetkililerden ve sağlık profesyonellerinden daha ayrıntılı bir değerlendirme talep ediyor.

OSMANİYE'DE YAŞAYAN 51 YAŞINDAKİ HALK OYUNLARI ÖĞRETMENİ GÜLTEN GÖRÜCÜ, 5 YIL ÖNCE KABIZLIK ŞİKAYETİYLE BAŞLAYAN RAHATSIZLIĞININ ARDINDAN 60 KİLODAN 120 KİLOYA ÇIKTIĞINI BELİRTEREK BİRÇOK HASTANEDE TEDAVİ GÖRMESİNE RAĞMEN SAĞLIĞINA KAVUŞAMADIĞINI SÖYLEDİ.