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Beş yıllık vizyon: KKTC'ye çağ atlatacak yatırımlar yolda

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye ile ortak projelerle önümüzdeki 5 yılda altyapı, sağlık, tarım, enerji ve spor yatırımlarıyla KKTC'yi dönüştüreceklerini açıkladı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 16:06

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EDİTÖR: Merve Çelik

Beş yıllık vizyon: KKTC'ye çağ atlatacak yatırımlar yolda

Başbakan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ercan'da açıklama yaptı:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Ercan Havalimanı'nda ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Üstel, önümüzdeki döneme ilişkin hedefleri "Önümüzdeki 5 yıllık dönem, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için büyük bir kalkınma ve dönüşüm dönemi olacaktır" sözleriyle özetledi ve Ankara ile yoğun iş birliği vurgusu yaptı.

Ortak projelerin kapsamı:

Başbakan Üstel, Türkiye ile ilişkilerin temelinde sarsılmaz bir kardeşlik ve güçlü bir güven bulunduğunu belirterek, halkın günlük yaşamına dokunan yatırımların bu güven sayesinde hayata geçtiğini söyledi. Sağlık, eğitim, ulaşım, enerji, tarım ve dijital dönüşüm başta olmak üzere pek çok alanda birlikte çalışıldığını söyleyen Üstel, bu alanların ülkenin ekonomik ve sosyal yapısını değiştirecek projelerle destekleneceğini ifade etti.

Üstel, "Halkımızın yaşamına dokunan projeler ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanıyor, Anavatan Türkiye’nin katkılarıyla hayat buluyor" diyerek, yürütülen işlerin öncelikle üretim gücünü artırmaya, altyapıyı yenilemeye ve gençlere yeni fırsatlar sunmaya odaklandığını vurguladı.

Program ve açılışlar:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın iki günlük programı çerçevesinde tamamlanan yatırımların halkın hizmetine sunulacağı belirtilirken, Üstel bazı somut adımları da paylaştı. Yarın Cypfruvex Soğuk Hava Entegre Tesisleri’nin açılışı yapılacak; tesisin narenciye sektöründe ürün kayıplarını azaltacağı ve üreticinin rekabet gücünü yükselteceği ifade edildi.

Ayrıca, program kapsamında Atlılar Şehitleri Devlet Töreni'ne katılım ve Muratağa, Atlılar, Sandallar Şehitler Müzesi’nin açılışı yer alıyor. Üstel, bu müzenin "bu toprakları vatan yapan insanlarımızın aziz hatırasını yaşatacağını" ve gelecek nesillere aktarılacak tarihsel bir sorumluluk taşıdığını belirtti.

Yılmaz’ın ziyaretinin ikinci gününde ise ülkenin spor altyapısı açısından son 40 yılın en büyük yatırımının ilk adımlarının atılacağı; yeni Atatürk Stadyumu ve Spor Kompleksi Projesi’nin lansmanının gerçekleştirileceği açıklandı. Üstel, projenin gençlerin sporla buluşacağı, sporcuların daha iyi koşullarda yetişeceği ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek bir merkez olacağını söyledi.

Güncel gündem ve güvenlik:

Başbakan Üstel, Girne açıklarında yaşanan gemi faciasına ilişkin arama-kurtarma çalışmalarının tüm aşamalarını hassasiyetle takip ettiklerini belirtti ve kayıplara ulaşma çabalarına katkı sağlayan Anavatan Türkiye'ye teşekkür etti. Ayrıca Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu’na değinerek, madde bağımlılığını "çocukları ve gençleri hedef alan büyük bir tehdit" olarak nitelendirdi ve mücadelenin güvenlik ile sosyal bir sorumluluk olduğunu kaydetti.

Doğu Akdeniz'deki askeri ve stratejik gelişmelerin de toplantı gündeminde olacağını söyleyen Üstel, Güney Kıbrıs'taki silahlanma ve bölgede değişen güvenlik dengelerinin yakından izlendiğini vurguladı. Üstel, "Kıbrıs Türk halkının güvenliği bizim için her şeyden önce gelir" ifadesiyle Türkiye'nin garantörlüğüne olan vurgusunu yineledi ve Anavatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinin güvenliğin teminatı olduğunu belirtti.

Üstel, sözlerini "Söz veriyoruz, yapıyoruz" diyerek noktaladı ve yeni dönemde Türkiye ile omuz omuza daha büyük hedeflere yürüyeceklerini yineledi. Görüşmelerde ayrıca yeni hastaneler, okullar, karayolları, enerji projeleri, fiber optik altyapı, sosyal konutlar ve tarımsal üretimin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların ayrıntılı şekilde ele alınacağı belirtildi.

Önümüzdeki 5 yılın ülke için bir dönüşüm dönemi olacağı mesajı, hem ekonomik yatırımların hızlanacağı hem de güvenlik konularında kararlılığın sürdürüleceğinin işareti olarak öne çıkıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, &quot;Önümüzdeki 5 yıllık dönem, Kuzey...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, "Önümüzdeki 5 yıllık dönem, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için büyük bir kalkınma ve dönüşüm dönemi olacaktır. Anavatan Türkiye ile birlikte çok önemli projelere imza atacağız. Ülkemize çağ atlatacak yatırımları hayata geçireceğiz" dedi.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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