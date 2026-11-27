Olayın ayrıntıları:

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesi Yeşilköy Mahallesi’nde 25 Kasım öğle saatlerinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları Ağasar Deresi yatağını kapattı. Dere taşkını sonucu su ve moloz karayoluna ulaştı ve Beşikdüzü ile Şalpazarı arasındaki yol ulaşıma kapandı.

Heyelanın etkileri arasında 3 evin yıkılması ve çok sayıda küçükbaş hayvanın telef olması yer aldı. Şiddetli yağışların tetiklediği olayda can kaybı yaşanmadı.

Saha çalışmaları ve ulaşıma etkileri:

Olayın ardından Karayolları, Devlet Su İşleri (DSİ) ve AFAD ekipleri bölgeye yönlendirildi. İş makineleriyle yol üzerindeki toprak, kaya ve balçığın temizlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Yapılan ilk müdahaleler ulaşıma sınırlı açma amacı taşısa da köprünün durumu ulaşımı etkiliyor.

Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız çalışmaları değerlendirirken, ulaşımda yaşanacak aksamaları en aza indirmek için çevre güzergahlarının iyileştirilmesinin planlandığını söyledi. Başkan Kurukız, bölgede eğitim görenlerin ve sağlık hizmeti kullananların aksamasını önlemek üzere alternatif yolların kullanılacağını belirtti.

Köprünün durumu ve planlanan müdahale:

Balçık temizleme çalışmaları sırasında köprüde yapılan incelemede köprü ayakları ile üst tablasında zarar tespit edildi. Mevcut teknik değerlendirmenin ardından köprünün yıkılmasına ve yerine yeni bir yapının inşa edilmesine karar verildi.

Kurukız, onarım süresine ilişkin olarak tahmini 2-3 ay ifade ederken, sürecin alternatif güzergahların kullanımıyla yönetileceğini aktardı. Başkan ayrıca, "Allah’tan geldi, buna şükrediyoruz. Can kaybı olmadı" sözleriyle bölgedeki can güvenliğinin önemine vurgu yaptı ve yeni köprünün kot farkını da yükselterek daha güvenli bir yapıya kavuşturulmasının planlandığını belirtti.

Yetkililer, teknik raporların sonucuna göre yıkım ve yeniden inşa çalışmalarının takvimini kesinleştirecek. Bu süreçte Karayolları, DSİ ve AFAD koordinasyonunda yürütülen saha çalışmaları ile bölge yollarının güvenli hâle getirilmesi hedefleniyor.

TRABZON’UN BEŞİKDÜZÜ İLÇESİNDE 25 KASIM’DA MEYDANA GELEN HEYELAN NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANAN BEŞİKDÜZÜ-ŞALPAZARI KARAYOLUNDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR. HEYELAN SONRASI BALÇIK VE TOPRAKLA DOLAN YOLUN TEMİZLENME ÇALIŞMALARINDA YAPILAN İNCELEMEDE KÖPRÜNÜN AYAKLARI VE ÜST TABLASININ ZARAR GÖRDÜĞÜ BELİRLENDİ. KÖPRÜNÜN YIKILARAK YERİNE YENİSİNİN YAPILMASI PLANLANIYOR.