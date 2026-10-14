Beşiktaş Almanya'ya giderken Vlahovic kamp kadrosunda yer almadı

Vlahovic kadroya alınmadı:

Siyah-beyazlı ekipte Dusan Vlahovic, sağlık ekibinin tedavisi sürerken teşhis edilen viral gastroenterit nedeniyle UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Hoffenheim deplasmanının kamp kadrosunda yer almadı.

Maç hazırlıkları ve yolculuk:

Beşiktaş, Hoffenheim karşılaşmasının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Kulüp, saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Almanya'ya hareket etti. Teknik heyet, Vlahovic'in yokluğunu göz önünde bulundurarak alternatif oyuncu düzenlemeleri üzerinde çalıştı.

Kadroya dahil edilen oyuncular:

Beşiktaş'ın Hoffenheim maçı kamp kadrosunda yer alan futbolcular: Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Leandro Trossard, Fabio Miretti, Taylan Bulut, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Ahmet Sami Bircan ve Semih Kılıçsoy.

Vlahovic'in kadroda olmaması, hücum hattında bazı düzenlemeler yapılmasını zorunlu kılabilir; maç planı ve tercih edilecek forvet kombinasyonları, teknik ekibin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

BEŞİKTAŞ'TA VİRAL GASTROENTERİT TANISIYLA TEDAVİSİ DEVAM EDEN DUSAN VLAHOVİC, UEFA AVRUPA LİGİ'NİN 2. HAFTASINDA DEPLASMANDA OYNANACAK HOFFENHEİM MAÇININ KAMP KADROSUNA ALINMADI.