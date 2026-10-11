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Beşiktaş dolmabahçe'de kayıpsız serisini 8 maça taşıdı

Kocaelispor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Avrupa Ligi ve ligde iç sahada oynadığı 8 maçı kazanarak Dolmabahçe'deki kayıpsız serisini sürdürdü.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 21:36

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Beşiktaş dolmabahçe'de kayıpsız serisini 8 maça taşıdı

Beşiktaş dolmabahçe'de kayıpsız serisini sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş, iç sahadaki üstün performansını devam ettirdi. Siyah-beyazlı ekip bu sonuçla bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve ligde oynadığı tüm ev maçlarını galibiyetle tamamlamış oldu.

maç özeti:

Dolmabahçe'de oynanan karşılaşmada Beşiktaş, rakibini 2-1 yenerek taraftarı önünde kayıpsız serisini sürdürdü. Maç, takımın iç sahadaki disiplinli oyununu ve gol yollarındaki etkisini gösterdi.

evdeki performansın detayları:

Beşiktaş bu sezon Avrupa Ligi'nde Midtjylland'ı 1-0, Hradec Kralove'yi 1-0, Kauno Zalgiris'i 3-0 ve Marsilya'yı 4-1; ligde ise Eyüpspor'u 1-0, Çorum FK'yı 6-2, Erzurumspor FK'yı 3-0 ve Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Bu maçlarda takım 8 maçta 21 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.

SÜPER LİG’İN 7. HAFTASINDA SAHASINDA KOCAELİSPOR’U 2-1 MAĞLUP EDEN BEŞİKTAŞ, BU SEZON AVRUPA LİGİ...

SÜPER LİG’İN 7. HAFTASINDA SAHASINDA KOCAELİSPOR’U 2-1 MAĞLUP EDEN BEŞİKTAŞ, BU SEZON AVRUPA LİGİ VE LİGDE EVİNDE OYNADIĞI 8 MAÇTAN DA GALİBİYETLE AYRILMAYI BAŞARDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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