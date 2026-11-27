Beşiktaş yurda dönüşünde taraftar desteği öne çıktı

UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Hapoel Beer Sheva ile sahasında oynaması gereken ancak güvenlik gerekçesiyle Gürcistan'ın Batum kentine alınan karşılaşmayı Beşiktaş 2-1 kazandı. Maçın ardından siyah-beyazlı kafile akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştı ve aralarında Fenerbahçe ile Galatasaraylı taraftarların da bulunduğu çok sayıdaki destekçi tarafından karşılandı.

batum'da polis müdahalesi ve maçın kesilmesi:

Karşılaşma, gece boyunca Batum'da yaşanan güvenlik olaylarıyla gündeme geldi. Taraftarların Filistin bayrakları ve pankartları açmak istemesi üzerine Gürcistan güvenlik güçlerinin biber gazlı müdahalesi habere damga vurdu. Olaylar sırasında maçın hakemi Morten Krogh soyunma odasına giderek müsabakayı durdurdu.

Gerginliğin ardından siyah-beyazlı yönetimin girişimleri ile Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri arasında yapılan temaslar sonucu durum yatıştırıldı. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Gürcistanlı muhatapları arasındaki görüşmeler sonrasında maç kaldığı yerden devam etti.

maçın sonucu, goller ve kafile dönüşü:

Beşiktaş'ı galibiyete taşıyan goller Junior Olaitan ve kaptan Orkun Kökçü tarafından kaydedildi. Maç sonrası takımın dönüşü sırasında havalimanında büyük bir coşku vardı; taraftarlar takım otobüsünü tezahüratlarla selamladı.

Kaptan Orkun Kökçü karşılamaya gelenlere üçlü çektirdikten sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada olaylara dair duygu ve görüşlerini paylaştı. Kökçü, "Polis öyle bir güç kullanıyorsa taraftar da kendini korumak için öyle bir şey yapmıştır. Biz taraftarımızın arkasındayız. Soruşturmayı da yapsınlar, sonuçlarına katlanırız" dedi.

Milli futbolcu ayrıca ülke genelinden gelen desteği vurgulayarak, "Herkesin desteğini hissettik. Herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Bizim için milli bir meseleydi. Hep böyle devam edebilirsek çok güzel olur" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş cephesinde hem sahadaki skor hem de Batum'da yaşanan olayların ardından yönetim ve yetkililer arasındaki temasların maçın güvenli şekilde tamamlanmasına katkı sağladığı belirtildi. Takımın yurda dönüşü, yaşanan gergin gecenin ardından taraftar desteğinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

SİYAH-BEYAZLI TAKIMIN KAPTANI ORKUN KÖKÇÜ DE KENDİLERİNİ KARŞILAMAYA GELEN TARAFTARLARA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİKTEN SONRA BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMALARDA BULUNDU.