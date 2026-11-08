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Beşiktaş evinde farkı açtı, Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi

Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda oynanan maçta Süper Lig 11. haftasında Dusan Vlahovic'in iki golü ve Ernest Poku'nun sayısıyla Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 23:11

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Beşiktaş evinde farkı açtı, Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi

maç özeti

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, maç boyunca etkili hücum varyasyonlarıyla rakip savunmayı sürekli zorladı ve skoru koruyup genişletti.

Karşılaşmada ilk yarıda Dusan Vlahovic'in iki golü maçın yönünü belirlerken, Gençlerbirliği 22. dakikada Metehan Baltacı'nın kırmızı kartıyla sahada 10 kişi kaldı. Beşiktaş, ikinci yarıda da baskısını sürdürerek 85. dakikada Ernest Poku ile skoru 3-0'a taşıdı.

ilk yarıdaki gelişmeler:

Beşiktaş'ın gol yollarındaki etkinliğini gösteren isim Dusan Vlahovic oldu. Vlahovic, 20. dakikada fileleri havalandırdı ve ilk yarının son anlarında bir kez daha sahneye çıkarak soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle girilmesini sağladı. Gençlerbirliği adına maçın başında yaşanan en kritik anlardan biri ise 22. dakikada Metehan Baltacı'ya verilen kırmızı kart oldu; bu karar takımın oyun düzenini etkiledi.

ikinci yarı ve kritik anlar:

İkinci yarıda Gençlerbirliği zaman zaman kontralarla tehlike yaratmaya çalışsa da kaleci İrfan Can Eğribayat önemli kurtarışlar yaptı. 57. dakikada Ndidi'nin pasına hareketlenen Murillo'nun ortasında, penaltı noktası üzerindeki Orkun'un vuruşunu İrfan Can çıkardı. Bir dakika sonra 58. dakikada Oğulcan'ın derin pasında Pedro Mendes'in sağ içten şutunu ise Alexander Nübel kornere çeldi.

64. dakikada Leandro Trossard'ın ara pasına Ndidi topukla hareket verirken Orkun'un vuruşunu yine İrfan Can zorlukla önledi. 67. dakikada Vlahovic'in ceza sahası içinden sol çaprazdan gelişen şutunda kaleci İrfan topu çıkardı. 85. dakikada ise Vlahovic'in pasında sol kanatta topla buluşan Trossard'ın aşırtma denemesinde, Ernest Poku çizgi üzerinde dokunarak topu ağlara gönderdi ve skoru 3-0'a taşıdı.

kadrolar, değişiklikler ve disiplin:

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Gökhan Barcın, Murat Ergin Gözütok.

Beşiktaş: Alexander Nübel, Amir Murillo (Taylan Bulut dk. 71), Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, İlhan Fakılı (Ernest Poku dk. 77), Orkun Kökçü (Junior Olaitan dk. 70), Wilfred Ndidi (Kartal Yılmaz dk. 70), Leandro Trossard, Dusan Vlahovic (Semih Kılıçsoy dk. 86). Yedekler: Doğan Alemdar, Hyeon Gyu Oh, Kassoum Ouattara, Vaclav Cerny, Tiago Djalo. Teknik direktör: Vincenzo Italiano.

Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Arda Çağan Çelik, Metehan Baltacı, Thalisson (Ousmane Diabate dk. 27), Yiğit Hamza Aydar, Cheikh Niasse, Oğulcan Ülgün (Salih Uçan dk. 87), Adama Traore (Fıratcan Üzüm dk. 71), Franco Tongya, Tiago Gouveia (Rafael Luis dk. 71), Pedro Mendes (Sekou Koita dk. 87). Yedekler: Gökhan Akkan, Abdurrahim Dursun, Zafer Göktuğ Erdem, Victor Orakpo, Prince Martor. Teknik direktör: Bernd Storck.

Goller: Dusan Vlahovic (dk. 20, 45), Ernest Poku (dk. 85) — Beşiktaş.

Kartlar: Kırmızı kart: Metehan Baltacı (dk. 22) — Gençlerbirliği. Sarı kartlar: Wilfred Ndidi, Amir Murillo, Orkun Kökçü (Beşiktaş), Ousmane Diabate (Gençlerbirliği).

Beşiktaş bu sonuçla ligdeki çıkışını sürdürürken, Gençlerbirliği eksik kalmanın etkisiyle sahadan puansız ayrıldı. Maç, siyah-beyazlıların hücumda etkili isimleri ve kaleci performanslarıyla öne çıktı.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 11. HAFTASINDA BEŞİKTAŞ, KONUK ETTİĞİ GENÇLERBİRLİĞİ&#039;Nİ 3-0 MAĞLUP...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 11. HAFTASINDA BEŞİKTAŞ, KONUK ETTİĞİ GENÇLERBİRLİĞİ'Nİ 3-0 MAĞLUP ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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