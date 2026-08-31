Beşiktaş hücumda coştu, çorum fk'yi 6-2 yendi

maç özeti:

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 3. haftasında Çorum Futbol Kulübü'nü 6-2 mağlup etti. Karşılaşma Tüpraş Stadı'nda oynandı; hakem triosu Çağdaş Altay, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Esat Sancaktar olarak görev yaptı. Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlılar hücum etkinliğiyle öne çıktı.

maçtan önemli anlar:

Karşılaşmanın ilk golü erken geldi: Vaclav Cerny, 9. dakikada fileleri havalandırarak Beşiktaş'ı öne geçirdi. İlk yarının sonlarında penaltıdan Dusan Vlahović'in golüyle ev sahibi soyunma odasına üstün girdi (43. dakika).

İkinci yarıda tempoyu artıran Çorum FK, 52. dakikada Mohamed Diomande ile farkı bire indirdi; ani bir atakta ceza sahası dışından gelen sert vuruş sağ iç direğe çarparak ağlarla buluştu. Ancak Beşiktaş savunma-muharebesini geri kazanıp cevap verdi: Vlahović, 59. dakikada Murillo'nun ortasından gelen seken topu değerlendirerek skoru 3-1 yaptı ve 66. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın pasını tamamlayarak maçta farkı açtı (4-1).

73. dakikada İlhan Fakılı'nın golüyle skor 5-1'e geldi. Konuk ekip yeniden umutlandı; 77. dakikada Ermin Mahmic, Cengiz Ünder'in ortasında kafa vuruşuyla farkı azalttı (5-2). 83. dakikada Murillo'nun sağ çaprazdan gelişen atağında top önce üst direğe çarpıp ağlarla buluştu ve Beşiktaş skoru 6-2'ye taşıdı. 86. dakikada Poku'nun ceza yayı solundan korner sonrasında gelen vuruşu ağlara gitse de, VAR incelemesi sonrası hakem Çağdaş Altay, Ndidi'nin kalecinin görüş açısını kapattığı gerekçesiyle golü iptal etti.

kadrolar ve kartlar:

Beşiktaş: Alexander Nübel; Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz; Salih Özcan, Vaclav Cerny (İlhan Fakılı dk. 71); Junior Olaitan (Fabio Miretti dk. 77), Orkun Kökçü (Wilfred Ndidi dk. 71), Leandro Trossard (Ernest Poku dk. 84); Dusan Vlahovic (Hyeon gyu Oh dk. 71). Yedekler: Doğan Alemdar, Taylan Bulut, Emirhan Topçu, Kassoum Ouattara, Kartal Kayra Yılmaz. Teknik direktör: Vincenzo Italiano.

Çorum FK: Marcos Felipe; Gökhan Sazdağı, Alexandre Penetra, Hrvoje Smolcic, Andrei Borza; Berat Özdemir (Fredy dk. 72), Ylber Ramadani (Ermin Mahmic dk. 46), Serdar Gürler (Cengiz Ünder dk. 46), Mohamed Diomande, Emircan Gürlük (Mame Thiam dk. 60), Jesus Ramirez (Markus Karlsbakk dk. 72). Yedekler: Erhan Erentürk, Arda Hilmi Şengül, Ahmed Ildız, Göktan Gürpüz, Hüseyin Bulut. Teknik direktör: Uğur Uçar.

Goller: Cerny (dk. 9), Vlahovic (dk. 43 pen., dk. 59, dk. 66), İlhan Fakılı (dk. 73), Murillo (dk. 83) — Diomande (dk. 52), Ermin Mahmic (dk. 77) (Çorum FK).

Sarı kartlar: Orkun Kökçü, Vlahovic (Beşiktaş); Ylber Ramadani, Gökhan Sazdağı, Jesus Ramirez, Uğur Uçar (Çorum FK).

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 3. HAFTASINDA BEŞİKTAŞ, ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ'NÜ 6-2 MAĞLUP ETTİ.