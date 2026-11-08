Beşiktaş ilk yarıda ipleri eline aldı: Vlahovic iki golle öne geçti

Maç özeti:

Trendyol Süper Lig 11. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı. Siyah-beyazlı ekipte Dusan Vlahovic iki golle öne çıkarken, konuk ekipten Metehan Baltacı 22. dakikada ikinci sarı kartın ardından oyun dışı kaldı. Mücadele Tüpraş Stadyumu'nda oynanıyor.

ilk yarı detayları:

20. dakikada Beşiktaş, rakip yarı alanda topu kapan organize bir atakta öne geçti. Leandro Trossard’ın pasında ceza sahası sol çaprazından vuruşunu yapan Vlahovic, topu ağlarla buluşturarak skoru 1-0 yaptı. İki dakika sonra, 22. dakikada Gençlerbirliği oyuncusu Metehan Baltacı, Dusan Vlahovic ile girdiği orta saha mücadelesinde yaptığı müdahale sonrası hakem Atilla Karaoğlan tarafından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı; Gençlerbirliği 10 kişi kaldı.

İlk yarının son anlarında Beşiktaş baskısını sürdürdü. 45. dakikada Murillo’nun pasına hareketlenen Trossard, sağ kanattan ceza sahasına girip kale önüne servis yaptı; Vlahovic ikinci kez topu filelerle buluşturarak skoru 2-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Bu bölümde Beşiktaş’ın atak organizasyonu ve Trossard-Vlahovic ikilisinin etkinliği dikkat çekti.

kadrolar ve düdük:

Beşiktaş sahaya Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, İlhan Fakılı, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic on biriyle çıktı. Yedekler arasında Doğan Alemdar, Kartal Yılmaz, Hyeon Gyu Oh, Kassoum Ouattara, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Tiago Djalo ve Semih Kılıçsoy yer aldı. Teknik direktör: Vincenzo Italiano.

Gençlerbirliği'nin ilk 11'i İrfan Can Eğribayat, Arda Çağan Çelik, Metehan Baltacı, Thalisson (Ousmane Diabate dk. 27), Yiğit Hamza Aydar, Cheikh Niasse, Oğulcan Ülgün, Adama Traore, Franco Tongya, Tiago Gouveia ve Pedro Mendes şeklindeydi. Yedekler: Gökhan Akkan, Abdurrahim Dursun, Salih Uçan, Zafer Göktuğ Erdem, Rafael Luis, Fıratcan Üzüm, Victor Orakpo, Sekou Koita, Prince Martor. Teknik direktör: Bernd Storck.

Maçın hakem üçlüsü Atilla Karaoğlan, Gökhan Barcın ve Murat Ergin Gözütok olarak kaydedildi. İlk yarıda kaydedilen önemli istatistikler ve kararlar şu şekilde: Goller: Dusan Vlahovic (20', 45') — Kırmızı kart: Metehan Baltacı (22') — Sarı kartlar: Wilfred Ndidi, Amir Murillo (Beşiktaş).

İlk yarı, Beşiktaş’ın üretken hücum hattı ve topu daha etkin kullanmasıyla sona erdi; Gençlerbirliği ise 10 kişi kalmanın getirdiği dezavantajla ikinci yarıda oyunu dengelemeye çalışacak. Karşılaşmanın ikinci yarısında taktik değişiklikler ve yedek hamleleri sonucu belirleyici olacak.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 11. HAFTASINDA BEŞİKTAŞ, SAHASINDA GENÇLERBİRLİĞİ İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI, SİYAH-BEYAZLILARIN 2-0'LIK ÜSTÜNLÜĞÜYLE TAMAMLANDI.