Beşiktaş, Italiano yönetiminde Kocaelispor maçına taktik ve kondisyon odaklı hazırlanıyor

antrenmanın özeti:
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Kocaelispor karşılaşmasının hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenmanı Vincenzo Italiano yönetti.
çalışmanın içeriği:
İdman, ısınma koşularıyla başladı. Takım saha çalışmasında 5’e 2 top kapma ve yarım saha şut organizasyonlarına ağırlık verdi. Seans, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.
vlahovic'in sahaya dönüş çalışması:
Dusan Vlahovic, takım antrenmanından ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde sahaya dönüş çalışmalarını sürdürdü ve takımdan ayrı özel bir program uyguladı.
sonraki program:
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacakları antrenmanla devam edecek.
BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 7. HAFTASINDA KOCAELİSPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.
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