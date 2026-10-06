Beşiktaş Kocaelispor maçı öncesi taktik ağırlıklı antrenmanını sürdürdü

antrenmanda yapılan çalışmalar:

Siyah-beyazlı takım, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Kocaelispor ile oynanacak maç öncesinde bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir idman gerçekleştirdi.

Antrenmanı Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetti; çalışma kondisyon ve taktik ağırlıklıydı. Isınma koşularıyla başlayan seans, yarı sahada top kapma egzersizleri ile sürdü. Ardından ekip halinde hücum ve savunma organizasyonları üzerinde duruldu.

İdman, dar alanda oynanan çift kale maç ile tamamlandı ve takımın maç temposuna yönelik uygulamalı çalışmalar ön plana çıktı.

takvim ve sonraki idman:

Siyah-beyazlılar, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına 8 Ekim Perşembe günü saat 11.30'da basına kapalı olarak yapılacak antrenmanla devam edecek.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 7. HAFTASINDA KOCAELİSPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA, BU SABAH YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.